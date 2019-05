Scholen in de buurt van het Museumplein in Amsterdam nemen maatregelen vanwege de huldiging van Ajax die voor donderdag gepland staat. Drie scholen hebben al besloten hun examens te verplaatsen naar een andere locatie. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) drukt eindexamenkandidaten bij wie dit niet het geval is op het hart om op tijd te vertrekken naar hun examenlocatie.

Naar verwachting zullen Ajax-supporters vanuit het hele land naar Amsterdam afreizen om bij de huldiging te zijn. De gemeente Amsterdam heeft laten weten dat straten rondom het Museumplein vanaf donderdagochtend 7.00 uur afgesloten zijn en alleen bereikbaar zullen zijn voor omwonenden en mensen die daar werken.

Twee scholen in de omgeving van het Museumplein, het Sweelinck College en het Barlaeus Gymnasium, laten hun examenkandidaten daarom uitwijken naar andere locaties.

De kans is groot dat leerlingen van scholen die iets verder van het Museumplein af liggen ook iets van de huldiging gaan merken. Het LAKS roept examenkandidaten dan ook op van tevoren goed te kijken hoe ze het beste bij hun school kunnen komen. Ze moeten volgens de organisatie nagaan of het openbaar vervoer rijdt en of ze eerder van huis moeten vertrekken om op tijd te komen.

Scholen zijn verantwoordelijk voor rustig verloop van examens

Officieel zijn de scholen verantwoordelijk voor het rustig laten verlopen van de examens. Het LAKS gaat er dan ook van uit dat scholen zullen doen wat nodig is om de examens donderdag in goede banen te leiden.

De gemeente Amsterdam schrijft op de eigen website dat zij in overleg met de politie en Ajax maatregelen treft om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Voor vragen kunnen scholieren terecht bij hun school.