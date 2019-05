Op woensdag stortten vmbo'ers zich op het examen Frans. 6.128 kandidaten bogen zich over teksten over de Paralympische Spelen, gamende meisjes en een recept voor wraps. "Ik heb veel geoefend, maar de vragen leken niet op die in oude examens", verzucht Amber Mersmann (15).

Ook Rianne van de Plaats (15) vond het moeilijk. "Veel vragen waren in het Frans. We wisten van tevoren dat sommige vragen in het Frans gesteld zouden worden, maar het waren er wel meer dan ik had gehoopt."

Ook Mersmann had hier moeite mee. "Al die vragen in het Frans maakten het wel moeilijk."

Details over een dansende jongen

Laura den Brinker is half Frans, dus voor haar was het een makkie. "Ik kan me wel voorstellen dat klasgenoten het moeilijk vonden. Het taalgebruik was moeilijk. Vooral de tekst over de jongen die danste, ging diep in op details en daar zaten pittige woorden in. Ik moest ook even goed zitten voor de vraag waarbij je de goede namen bij de evenementen moest zetten."

Docent Annet Lamsma kan zich vinden in de kandidaten die moeite hadden met het examen. "Een aantal teksten vond ik echt pittig. Er zaten veel structuurwoorden in, dus de kennis daarover was weer essentieel." Ook merkte Lamsma dat veel kandidaten niet op tijd klaar waren. "Ik zat in een zaal met vijftien scholieren en vijf van hen waren echt nog lang niet klaar bij het ophalen van de blaadjes."

Raadsels aan het einde waren lastig

Van de Plaats en Mersmann vonden vooral de vier raadsels aan het einde lastig. Van de Plaats: "Ze vroegen in het Frans bijvoorbeeld wat je gebruikt als het regent. Het antwoord was dan paraplu. Die raadsels waren best moeilijk." Amber had dit ook nog nooit eerder gezien in een examen. "Ik heb veel oefenexamens gemaakt, maar die raadseltjes waren nieuw voor mij." Ook Ingrid Wiersma (16) noemt de raadsels als we haar vragen wat ze moeilijk vond. "Ik kon er niet uit opmaken wat ik daar moest invullen. Ik kwam ook in tijdnood, dus ik heb uiteindelijk maar wat ingevuld."

Lamsma begrijpt dat de examenkandidaten hier moeite mee hadden. "Dit was voor het eerst dat er zoiets in het examen zat." Ze legt uit dat de raadsels zelfs best moeilijk te begrijpen waren, omdat ze in het Frans gesteld werden. "Een van de raadsels was: 'Ik heb vier poten, maar ik loop niet. Ik heb een hoofd, maar ik spreek niet. Je brengt een derde van je leven op mij door.' Het antwoord was 'bed', maar het is voor vmbo'ers echt moeilijk als dat zo in het Frans aan je wordt gevraagd."

Desondanks vond vmbo'er Ingrid het examen wel te doen. "Ik heb veel oude examens gemaakt en examentrainingen gehad, dus ik was wel goed voorbereid. Naast de raadsels vond ik de tekst over de zwemmer ook wel lastig. De vraag was welke grap hij maakte, maar dat wist ik niet." De tekst over het glazen hotel vond Ingrid wel makkelijk.

Anne Frank, zalmwraps en K-pop

Mersmann kwam teleurgesteld het examen uit. "Het ging verschrikkelijk. Ik heb de afgelopen drie maanden geen Frans gehad, omdat er geen docent was. Dus het was sowieso op hoop van zegen." De teksten vond Mersmann erg pittig. "Het waren ook geen leuke teksten. Eentje ging over Anne Frank, er stond ook een recept voor zalmwraps in en een andere ging over K-pop. Ik vind die onderwerpen niet echt interessant."

Al met al viel het Lamsma op dat de lange teksten vrij moeilijk waren, terwijl die normaal makkelijker zijn. "Ook vond ik het examen te lang en ik vond de raadsels opvallend. Ik vond het een pittig examen."

Gelukkig lijkt de schade mee te vallen. Mersmann: "Ik kom uit op ongeveer een 5 en dat is genoeg voor een gemiddelde voldoende." Ook Van de Plaats denkt net veilig te zitten. "Ik heb 27 van de 45 vragen goed, dus dat zou betekenen dat ik - afhankelijk van de normering - tussen de 4,9 en de 6,9 heb gehaald. Ik sta nu een 6 gemiddeld, dus het wordt wel spannend."