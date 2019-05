42.915 vwo'ers bogen zich woensdagmiddag over het examen Engels. Een ogenschijnlijk makkelijk examen, zo verraden de eerste reacties. "Het was geen verkeerde dag om je woordenboek te vergeten", stelt Emma Voogd (17) zelfs. Ze vervolgt: "Ik kan geen enkele vraag noemen waarmee ik grote moeite had."

Thomas van der Knaap (19) verklapt tweetalig onderwijs te volgen. "Maar alsnog vond ik dit examen makkelijker dan wat ik van vorige jaren heb gezien. De teksten waren makkelijker, het vinden van antwoorden ook."

Ook Olav Koning (18) vond het examen meevallen. "Niet dat ik tegen dit examen opkeek, maar ik had wel verwacht dat het langer en moeilijker zou zijn." Van der Knaap en Koning liepen allebei rond 15.00 uur de examenzaal uit.

Dat veel scholieren snel klaar waren met dit examen, merkte docente Saskia Vingerling ook. "Na een uur liep bij mij op school de zaal al leeg." Ze sprak zelf alleen met de leerlingen die tot het einde bleven zitten. "Maar zelfs zij vonden het goed te doen", vertelt Vingerling. Dat sommige leerlingen het examen zo rap af hadden, vindt Vingerling trouwens geen teken dat het examen te makkelijk zou zijn. "Als de teksten duidelijk zijn en de vraagstelling goed is, dan kun je het examen gewoon snel afmaken", licht ze toe.

'Een kritische tekst over Financial Fair Play'

Koning kende een goede dag, ook omdat zijn favoriete club Ajax vanavond waarschijnlijk de titel binnensleept. "Vanavond om 18.30 uur ga ik nog even Ajax kijken. En misschien dat ik morgen naar de huldiging ga. Nog even kijken hoe of wat."

Ook binnen het examen was er een plekje ingeruimd voor voetbal. Koning: "Er was een kritische tekst over Financial Fair Play en waarom het moeilijk zou zijn om deze regels uit te voeren." Net als bij Ajax dit seizoen bleek het transfergeweld ook voor Koning geen struikelblok.

'De vragen waren gewoon goed geformuleerd'

Verder kende het examen onder meer teksten over de gang van zaken binnen de BBC, cultureel erfgoed in Engeland en Shakespeare. Stuk voor stuk geen probleem voor De Voogd. "Het waren geen moeilijke teksten, ze waren goed leesbaar en de vragen waren gewoon goed geformuleerd."

Vingerling vult aan: "Die tekst over Shakespeare was toch best wel pittig." Hoewel ze blij is dat veel scholieren met een zeer positief gevoel de zaal uitkwamen, wil ze waken voor overmoed. "Leerlingen denken wel vaker dat ze een examen heel goed gemaakt hebben, maar bij het nakijken valt het dan toch een beetje tegen." Uiteraard hoopt de docente wel dat iedereen echt zo goed heeft gescoord als ze nu denken.

Weinig klachten

Het zonnige beeld dat onze examencorrespondenten schetsen, wordt min of meer bevestigd door de radiostilte bij het LAKS. Op moment van schrijven zijn er slechts 167 klachten ingediend.

Dat is extra bijzonder, omdat nagenoeg 42.000 leerlingen dit examen hebben gemaakt. Er is wel een aantal klachten over vraag 35. Dit was een vraag over lenteweer.