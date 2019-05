Muziek van BLØF, het Mauritshuis en een afbeelding van Jezus die een non slaat. Het kwam allemaal aan bod in het vwo-examen kunst algemeen. 5.183 vwo'ers moesten woensdagochtend aan de bak. "Het ging beter dan verwacht, maar er zaten wel lastige vragen in", vertelt Wieke van Vlaardingen (18).

Ook bij Ella Picavet (18) ging het wel goed. "Er zaten weinig vragen in over de cultuur van de kerk. En de vragen die erin zaten, waren best makkelijk." Haar inschatting is dat het beter te doen was als je - net als zij - veel examens had geoefend en moeilijker als je alleen de theorieën en kenmerken had geleerd.

"Er zaten veel vragen in waarin je connecties moest leggen tussen tijden en kunststromingen. Dat vond ik fijn, want ik vind het prettiger om te analyseren dan om specifieke kenmerken te geven", vult Picavet aan.

"Er zat inderdaad veel analyse in", bevestigt docent Mark van Berlo. "Er wordt elk jaar een invalshoek gekozen. Dit jaar ging het vooral over de wisselwerking tussen culturen in de kunst. Dit is niet een hele moeilijke invalshoek", vindt de docent.

Van Berlo voegt eraan toe dat er veel onderwerpen in zaten die in eerdere examens ook voorbij zijn gekomen. "Middeleeuwse muziek, afbeeldingen van Braziliaanse mensen tijden de kolonisatie in de Gouden Eeuw, Bollywood; het zijn allemaal dingen die al vaker in examens hebben gezeten."

Hij is het dus met Picavet eens dat scholieren die veel oude examens hebben geoefend dit examen goed konden maken.

Voorbeelden al in de vraag

Wat Van Vlaardingen lastig vond aan het examen, was dat er vaak naar bepaalde kenmerken werd gevraagd en dat ze als voorbeeld al een paar kenmerken noemden. "Dan gaven ze precies de kenmerken die ik wilde noemen, maar moest ik dus zoeken naar andere, minder voor de hand liggende kenmerken."

Ook Ruben van der Scheer (19) viel hierover. Vooral bij de vraag over het Mauritshuis vond hij dit erg lastig. "Je moest voorbeelden geven waarom het Mauritshuis onder het classicisme viel, maar ze gaven er al drie. Het was nauwelijks aan het huis af te zien wat de andere kenmerken waren. Dat was het grootste struikelpunt van het examen." De vwo'er is dan ook van plan om een klacht hierover in te dienen bij het LAKS.

Docent Van Berlo herkent dit, maar vond dat bij deze vraag niet zo'n probleem. "De eenvoudigste kenmerken waren gegeven. Die gingen over zuilen in de muur. Maar er waren nog zeker acht of negen andere voorbeelden van classicisme in de bouwkunst van het Mauritshuis te noemen."

De docent vond het examen over het algemeen best makkelijk. "Er zaten veel inkoppertjes in waarmee je drie punten kon verdienen. Ik denk dat leerlingen mazzel hebben gehad met de verhouding van het aantal punten per vraag en de moeilijkheidsgraad van de vragen."

Makkelijker dan andere jaren

Niels Vreeswijk (17) vond het inderdaad een prima examen. "Het was makkelijker dan andere jaren. Normaal zitten er veel vragen in waarvan je denkt: dit heb ik nooit gehad. Maar de meeste dingen die ze vroegen, hebben we wel behandeld."

De vwo'er had er profijt van dat hij het vak klassieke culturele vorming (kcv) heeft gehad. "Het classicisme hebben we in de derde besproken bij kunst, dus dat was best wel weggezakt. Gelukkig hebben we dat ook gehad bij kcv."

Ook Van Vlaardingen vond dat er veel herkenbare dingen in het examen zaten. "Alles dat in het examen voorkwam, hadden we wel besproken in de les. In examens van voorgaande jaren wist ik vaker niet waar ze het over hadden."

Afbeelding van Jezus was 'vooral heel raar'

De afbeelding van Jezus die een non sloeg, vond Van Vreeswijk wel bijzonder. "Niet alle vragen daarover wist ik. Ik vond het vooral heel raar." Wat Van der Scheer lastig vond, was dat de onderwerpen door elkaar waren gehusseld. "De modernen kwamen terug in blok 1, terwijl dat eigenlijk over de kerk zou gaan. Ineens kwamen in dat blok ook vragen over liedjes van BLØF, dus dat was wel verwarrend."

Van Berlo was ook niet zo blij met BLØF, maar om een andere reden. "Helaas zaten er twee liedjes van BLØF in, dat was wel jammer. Ik vind dat geen goede muziek, maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar wel van houden."