Woensdagochtend maakten ruim zesduizend havisten het vernieuwde examen maatschappijwetenschappen. "Ik wist niet precies wat ik ervan moest verwachten, maar het viel best wel mee", zegt Tom Fleuren (18) tegen Scholieren.com.

"Het was niet makkelijk. Maar als je het goed had voorbereid, was het wel te maken", vult hij aan. In plaats van de drie hoofdonderwerpen in voorgaande jaren, is het vak nu opgedeeld in hoofd- en kernconcepten.

Docent Volkan Tasdan spreekt van een 'overgangsexamen'. "Ik ben blij met verandering. Aan dit examen kon je echter zien dat de makers nog wat voorzichtig zijn geweest. Het examen was degelijk. Er zaten niet echt spannende vragen in. Persoonlijk vind ik dat je havo-scholieren wel iets meer mag uitdagen."

Maxime van den Bergen (18) was daar blij mee. "Het ging supergoed, eigenlijk", vertelt ze enigszins verbaasd. "Je moest steeds de kernconcepten linken met de teksten en dat was prima te doen als je die goed kende."

Fleuren vond dat ook. Hij ontdekte echter wel twee begrippen waar hij niet eerder over gehoord had. "Positietoewijzing en positieverwerving waren in elk geval geen standaardbegrippen", aldus Fleuren.

'De meesten gingen niet eerder weg'

Sanne van Berkel (16) vond het examen wel aan de lange kant. "Ik was wat eerder klaar, maar de meesten in mijn klas gingen niet eerder weg."

De scholiere vond het examen te doen, maar had wel moeite met een aantal vragen. "Vraag 4, 11, 17 en 21 heb ik niet ingevuld. En mijn docent had gezegd dat er zeker iets over de dimensies van Hofstede in het examen zou zitten, nou niet dus."

'Er zat weinig diepgang in'

Op de vraag of er nog opvallende of bijzondere vragen in het examen zaten, antwoordt Tasdan ontkennend. "Er springt eigenlijk niks uit, er zat weinig diepgang in. De onderwerpen van de teksten waren leuk voor de kinderen, maar ik kijk vooral naar de vraagstelling. Die vond ik vrij oppervlakkig. Er zat wel meer balans qua onderwerpen in het examen, voorheen ging het veel over politieke besluitvorming", concludeert Tasdan.

Fleuren hoopt in elk geval dat het College voor Toetsen en Examens (CvtE) een beetje mild is met de N-term: "Het is toch de eerste keer dat we dit examen nieuwe stijl maken."

Bij de klachtenlijn van het LAKS is het nog rustig. Er zijn ongeveer honderd klachten gemeld.