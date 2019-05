Bijna 62.000 havisten hebben zich dinsdag gebogen over het eindexamen Engels. De scholieren kregen onder meer teksten over influencers, filmacteurs en pandapoep voorgeschoteld.

"Die tekst vond ik echt supervreemd", vertelt Devona Siebeling (18) over de tekst met informatie over pandapoep. Sanne van Berkel (17) vond de tekst het moeilijkst. "Ik denk dat het voor mensen die biologie of scheikunde hebben gehad makkelijker was. Het ging namelijk over het dieet van panda's en over allerlei stoffen. Daar had ik echt moeite mee."

Jeroen van Nunen sluit zich hierbij aan. "Ik heb scheikunde gehad en er zaten veel begrippen in die we daar besproken hebben. Ik begreep de tekst daardoor veel beter dan vrienden die geen scheikunde hebben gehad." Hij overweegt een klacht in te dienen. "Om het voor mijn vrienden op te nemen", legt Van Nunen uit.

Hij vond het een redelijk examen. "Het was niet per se makkelijk of moeilijk, gewoon prima te doen." Vooral de vragen waarbij woorden ingevuld moesten worden in de tekst vond hij lastig. "Een tekst ging over het gedrag van katten. Voor mijn gevoel hing het af van je interpretatie van de tekst wat je op de open plekken moest invullen."

Instinker in tekst over hotelkamers

Siebeling stelt dat ze normaal gesproken best goed is in Engels, maar dat ze dit examen best moeilijk vond. "Ik dacht dat het wel ging lukken, maar ik vind het nu heel moeilijk inschatten." De laatste vragen over het Hilton Hotel vond de havist lastig.

"We moesten uit de tekst halen wat de voorwaarden waren om eerder in te mogen checken. Na heel lang zoeken dacht ik het gevonden te hebben, maar nu hoor ik van veel klasgenoten dat ze andere antwoorden hebben."

Ook Van Nunen zegt dat er een instinker in een vraag over deze tekst zat. "De vraag was of de prijs van de hotelkamer nog kon veranderen na de reservering. Ik had eerst iets opgeschreven, maar later zag ik pas dat er in het klein onderaan de tekst stond dat het bedrag van de belasting nog kon veranderen. Dat was denk ik het goede antwoord."

Docent vond examen lastig

Docent Ad van Dijk beaamt dat veel leerlingen dit een moeilijke tekst vonden. "Meestal is de laatste tekst een makkelijke waar je nog wat puntjes kunt scoren, maar dit keer viel dat tegen."

De docent vond het geen makkelijk examen. "Ik vond het examen over het algemeen moeilijker dan voorgaande jaren. Er zaten veel vwo-achtige vragen in en er kwamen ook veel moeilijke woorden in voor. Bij vraag 4 kon je kiezen uit de antwoorden: 'commendable but flawed' en 'controversial but courageous'. Dat zijn moeilijke woorden, zeker voor havo-leerlingen."