De 22.484 vwo'ers met economie in hun vakkenpakket vonden dat examen dinsdagmiddag relatief lastig. Zo zijn de scholieren overwegend negatief over de vragen over onder meer pensioenen, opslagboxen en pesto's.

"Dit gaat helemaal mis", dacht Mirthe Westrik (18) toen ze de eerste opgave van het examen las. "Toen ik na tien keer lezen de vraag nog niet goed begreep, ben ik verdergegaan." Ze had vragen over de drie opbrengstenmatrixen daarentegen goed geoefend. En ook de laatste opgave over pensioenen vond ze "wel te doen".

Docent Mathew Dibble had daarentegen liever gezien dat er maar één vraag over de matrixen in het examen had gezeten. "Er wordt op deze manier twee keer een beroep gedaan op dezelfde leerstof. Voor de leerlingen die daar moeite mee hebben, is dat jammer."

Hoewel Wagema Omari (17) de opgave over pensioenen wel aankon, ging de rest "vreselijk". "Ik heb gewoon heel veel overgeslagen, omdat ik het idee had dat ik niks kon bedenken. Ik lach nu wel, maar eigenlijk zou ik willen huilen."

Scholieren vinden meerdere opgaven lastig

Omari vond vooral vraag 6, 7 en 8 moeilijk, die allemaal over dezelfde figuur en context gingen. "Die begreep ik niet goed, dus dan is het ook heel moeilijk om die drie vragen te maken en dan loop je gelijk zes punten mis. Dat is best veel."

Westrik en veel van haar klasgenoten worstelden juist met opgave 22. Zo kwamen velen van hen uit op een bedrag van 5,40 euro in plaats van 6 euro.

Westrik moest naar eigen zeggen wel lachen om de bijbehorende "bijzondere valuta" in de examenvraag. "Toen ik het las dacht ik eerst dat er peso stond, maar het was dus echt pesto."

Niet iedereen is negatief over examen

In de klas van Omari was niet iedereen negatief over het examen economie. "Het kan ook heel goed zijn dat het aan mij ligt hoor, want ik hoor ook mensen die het wel te doen vonden."

Ook bij Tom Buitelaar (18) verliep het examen "best soepel". Wel had hij nog wat andere stof in het examen verwacht. "De formule MO=MK ben ik niet tegengekomen." Westrik vult aan: "Een vierde van de leerstof ging over markten, met onder meer deze formule, maar hierover kwam niks terug in het examen. Zelfs mijn docent economie vond dat raar."

Bengt Joziasse (17) vond het naar eigen zeggen niet erg dat dergelijke formules niet in het examen zaten. "Het ging voor mijn gevoel helemaal goed. Veel moeilijke onderwerpen kwamen er niet in voor en er zaten nauwelijks formules in. De begrippenkennis had je ook niet echt nodig. Het was vooral veel lezen en verbanden leggen."

Vooralsnog zijn er dertienhonderd klachten binnengekomen over het examen economie.