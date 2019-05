Ruim twintigduizend vmbo-scholieren begonnen dinsdagmiddag aan het eindexamen NaSk1. De reacties zijn wisselend, maar niemand is echt negatief. "Er zaten een paar echte cadeautjes in, vragen die je zo kon opzoeken in de Binas", vertelt de zestienjarige Sharon ten Hoeve.

"Ik had goed geleerd. Er zat wel veel theorie in, vond ik. En veel open vragen", analyseert Ten Hoeve. Mahrukh Rehman Siddique (17) vond dat ook: "Weinig rekenvragen en bij de theorievragen moest ik echt lang nadenken. Bij één vraag over een luidspreker kon ik niet meer op de naam van de onderdelen komen, daar heb ik wel tien minuten over gedaan."

Opvallend is dat Chamoun Youssef (15) en Cas van Brakel (16) juist vonden dat er veel rekenopgaven in zaten. "Daar kun je niet voor leren", zegt Youssef. "Dat vond ik wel lastig." Van Brakel was hier juist blij mee. "Het ging heel erg goed. Lekker veel rekenen, dat voelde gewoon goed", vertelt hij enthousiast.

Docent Glenn Hille geeft beide kampen gelijk. "Er zaten veel theorievragen in, maar ook genoeg rekenopgaven." Hij is blij met het examen. "Het was echt een maakbaar examen, geen verrassingen. Er zaten veel opzoekvragen in, die stonden letterlijk in de Binas."

De verdeling tussen meerkeuzevragen en open vragen was volgens de docent ook op orde. "Er waren misschien wat minder echte meerkeuzevragen, maar die omcirkelvragen zijn eigenlijk ook een soort meerkeuzevragen. Al met al was ongeveer een kwart van de vragen meerkeuze, dat is normaal."

Examen mogelijk te lang

De meeste scholieren die we spraken, waren op tijd klaar met het examen. Ook bij Hille in de klas was 90 procent op tijd klaar. Rehman Siddique kreeg haar examen echter niet op tijd af.

"Ik snapte het begin niet en daarom maakte ik het examen andersom. Ik begon bij vraag 43. Maar uiteindelijk heb ik zo'n tien of vijftien vragen niet gemaakt", vertelt ze. Bij haar zat ongeveer iedereen tot het einde in de zaal.

Rehman Siddique gaat nog wel een klacht indienen, omdat ze het examen te lang vond. Bij de klachtenlijn van het LAKS zijn tot op heden bijna vierhonderd klachten binnengekomen.