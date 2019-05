Zo'n 24.887 vmbo'ers doken dinsdagochtend het verleden in tijdens het examen geschiedenis & staatsinrichting. Diverse scholieren geven aan dat het examen goed te doen was. "Ik had genoeg tijd en we hoefden niet zo veel te schrijven", vertelt de vijftienjarige Natasja Kruithof.

Na anderhalf uur liep Gwen Philipsen (16) al met een opgelucht gevoel de examenzaal uit. Vooral het begin van het examen leek niet heel moeilijk te zijn. "Dit was gewoon standaard staatsinrichting en dat had ik ook goed voorbereid."

Ook Stefan Hut (16) ging moeiteloos door het examen heen. "De eerste tien vragen waren zo makkelijk dat ik daar binnen tien minuten klaar mee was. Ik ben wel bang dat ze de N-term daarom omlaag gooien."

Gemengde reacties over 'Philips-vraag'

De vraag waarbij de scholieren verschillende gebeurtenissen rondom het bedrijf Philips in chronologische volgorde moesten plaatsen, was volgens de zestienjarige Mayra Tinga wat lastiger. "In de les hebben we het nooit gehad over Philips, dus ik vond het moeilijk om dit goed te doen."

Hut, die vorig jaar nog havo deed, had geen moeite met deze vraag. "Philips wordt hier meer gebruikt als voorbeeld voor de industrie vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog." Ook Philipsen benadrukt dat dit een kwestie van logisch nadenken was. "Op het moment dat ze spreken over de invloed van de Duitsers op Philips, weet je al bijna zeker dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat."

'Weinig vragen waarbij veel geschreven moest worden'

Volgens Kruithof zaten er niet zo veel vragen in waarbij je echt veel moest schrijven. "Het ligt natuurlijk altijd een beetje aan jezelf, maar ik heb niet zo heel veel geschreven."

Philipsen had ook meer schrijfwerk verwacht. "Ik had me voorbereid op lamme handen en pijnlijke vingers, maar het viel hartstikke mee. Ik heb schoolexamens gemaakt waarbij ik veel meer last had." Ze werd dan ook goed verzorgd tijdens het examen. "We konden op een briefje op onze tafel schrijven wat we wilden drinken en dan kwam de conciërge dat gewoon brengen."

Ook volgens het LAKS lijkt het vmbo-examen goed te zijn verlopen. Inmiddels zijn er een kleine tweehonderd klachten ingestuurd.