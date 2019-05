23.599 vwo'ers gingen maandagmiddag aan de slag met het examen biologie. Ze kregen vragen over varkens, tomaten, slangen en baby's voorgeschoteld.

"De vragen over de genetische variaties van varkens waren wel aan de lastige kant, maar over het algemeen kon je best veel in de Binas opzoeken", vertelt Tom Buitelaar (18).

Jan Willem van Ooijen (18) vond het examen goed te doen en verliet de zaal dan ook al om 15.50 uur. "Het viel me wel op dat er veel open vragen in het examen zaten. Ik heb echt zes kantjes volgeschreven, dus ik kreeg uiteindelijk wel een pijnlijke hand. Die vragen waren dan ook maar een of twee punten waard, dus dat is best jammer."

Geen afspiegeling van de stof

Volgens Niels Vreeswijk (17) was het examen niet bepaald een afspiegeling van de stof die hij afgelopen jaren heeft moeten leren. "Als je de begrippen over ecologie en evolutie goed kende en je wat weet over onderzoek doen, heb je wel die voldoende."

Eigenlijk had Vreeswijk meer vragen over bloedsomloop verwacht. "Ook het urinestelsel kwam niet in het examen voor, daar was ik eigenlijk ook wel van uitgegaan." Docent Pascal van de Nieuwegiessen van het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout is het met Vreeswijk eens wat betreft het thema ecologie. "Dat kwam amper terug in dit examen. En als het terugkwam, werd het verstopt binnen een context."

Buitelaar kon echter wel genieten van verschillende examenonderwerpen. Met name de vragen over koolstofdioxide vond hij leuk. De scholieren kregen vragen over de invloed van CO2 op de groei van tomaten in een kas. "Ik kom zelf uit het Westland en ik heb zelf ook in de kassen gewerkt, dus het was wel leuk om daar een examenopgave over te maken."

Streep door vraag 22

Voor aanvang van het examen werd een erratum, een correctie, uitgedeeld met de mededeling: "Streep vraag 22 door." Vreeswijk vond dat jammer. "Dit was juist een vraag die ik wist, dus ik vond het zonde dat we deze moesten overslaan."

Docent Van de Nieuwegiessen legt uit waarom de vraag uit het examen geschrapt is. "Het ging over een bepaalde vorm van overerving van DNA van ouder op kind. Tot kort geleden werd gedacht dat dit alleen doorgegeven werd van moeder op kind. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat dit onder uitzonderlijke omstandigheden ook kan gebeuren van vader op kind. Dat is meteen het leuke van dit vak, het staat nooit stil."

LAKS heeft het nog rustig

Bij het LAKS is het nog rustig wat betreft klachten. Rond 18.00 uur waren er slechts 54 klachten via de klachtenlijn gemeld. Toch wil Vreeswijk daar een klacht aan toevoegen. "Vraag 36 vond ik gewoon erg vaag. Daar ga ik wel over klagen."

De scholieren moesten twee aspecten noteren van het verschil tussen de term 'productie' en de term 'netto primaire productie'. "Ik weet wel wat de begrippen betekenen, maar ik vond het onduidelijk wat ze nou precies van mij wilden weten."