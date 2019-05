18.665 havisten maakten maandagmiddag het examen natuurkunde. Onder hen de zeventienjarige Carolien Grootendorst, die niet zo goed weet wat ze ervan vindt.

"Ik vind het examen lastig te peilen hoor. Er waren een hoop opdrachten die duidelijk waren. Aan de andere kant was het soms ook erg onduidelijk", vertelt ze.

Grootendorst denkt misschien de helft goed te hebben gedaan en wist niet wat ze met allereerste opgave aan moest. "Daarin werd gesteld dat een marineschip evenveel vermogen heeft als drieduizend huizen. Je moest dan nagaan of dat echt zo is. Nou, geen idee. Daarna kwam ik wat tot rust. Er waren een aantal vragen over krachten die ik vrij makkelijk vond. Bijvoorbeeld de vraag over de vervalreactie."

De achttienjarige Bente Groote Schaarsberg vond het examen een drama. "Ik heb geen voldoende". De zestienjarige Leoniek Derene noemt het een "vreselijke toets".

Beide dames vonden het dus - in tegenstelling tot Grootendorst - helemaal niet zo lastig om te peilen. Al stelt Groote Schaarsberg haar eerste reactie iets bij: "Ik heb geen hele zware onvoldoende hoor en gelukkig kan ik het wel hebben."

Docent Ade Hoekstra van Stad en Esch in Meppel wil niet meegaan in de klaagzang, maar kan de reacties wel begrijpen. "Het niveau van de vragen was wel aardig, maar het was weinig divers. Als je moeite hebt met het thema 'energie', dan heb je niet zo'n leuk examen gehad. Als je moeite hebt met het thema 'elektriciteit' ging het waarschijnlijk een stuk beter." Een weinig divers examen dus, maar niet perse moeilijker dan de afgelopen jaren, vindt Hoekstra.

Pittige vraag over kookstenen met infraroodstraling

Hoekstra stipt nog even aan: "Er zaten pittige vragen tussen en sommige leerlingen laten zich daardoor leiden."

Voor Derene was vraag 13 zo'n vraag. "Dat ging over kookstenen met infraroodstraling. Toen was mijn examen eigenlijk al voorbij. Het ging daarna niet veel beter." Groote Schaarsberg had vooral moeite met opgaven over het heelal. Maar gelukkig was deze zit voor haar niet alleen maar kommer en kwel. "De vraag over de vervalreactie was wel makkelijk. Gratis punten."

Hoewel er onder de examencorrespondenten weinig reden tot juichen is, gaat Derene toch met opgeheven hoofd naar huis. "Ik denk niet dat ik me nog veel beter had kunnen voorbereiden."

Ondanks de kritische reacties van de kandidaten, heeft de klachtenlijn van het LAKS niet de handen vol aan het havo-examen natuurkunde. Op moment van schrijven nadert het examen de vijfhonderd klachten. Dat is niet veel op een totaal aantal van bijna twintigduizend kandidaten.