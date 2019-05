Meer dan 25.000 vmbo-leerlingen hebben maandagochtend hun tijd nodig gehad bij het examen Duits. Volgens Zola Beumer (15) viel het aantal vragen wel mee, maar waren vooral de teksten te lang.

Ook Daphne Wikkerink (16) benadrukt dat het examen lang was: "Ik had echt elke seconde nodig."

"Ik snapte helemaal niks van die teksten", zegt Beumer gelijk als ze haar telefoon opneemt. "Ik ben sowieso al slecht in Duits, maar nu ging het dramatisch slecht."

Ook Wikkerink had moeite met dit examen. "Ik heb best veel geoefend met examens van eerdere jaren, maar dit examen was echt veel moeilijker." Vooral de lange teksten werden als extra lastig ervaren. "Er leek geen eind aan te komen", vertelt ze.

"Mijn woordenboek heb ik meer dan normaal gebruikt en van mijn klas was er maar één die het niet moeilijk vond."

'Ik wist wat ik kon verwachten'

Chiara van Bok (16) vond het examen daarentegen niet al te moeilijk. "Ik had echt heel veel geoefend dus ik wist wel wat ik kon verwachten."

Van de onderwerpen in het examen kon ze zelfs genieten. "Een tekst ging over een speelgoedrobot die vernietigd moest worden, omdat deze video- en geluidsopnamen kon maken. Dat vond ik wel echt interessant om te lezen, omdat ik gewoon heel veel van speelgoed hou."

Wikkerink was echter minder te spreken over de onderwerpen. "Ik kon me niet zo goed focussen, omdat ik de teksten gewoon niet zo interessant vond."

Teksten over een rondreis door Australië en sneeuwhonden worden genoemd. Ook Beumer vond de onderwerpen niet heel spannend. "Het ging weer over smartphones, school en arme kinderen, net zoals in het examen Nederlands." Ook viel het haar op dat veel vragen op elkaar leken. "Ze wilden elke keer weten wat de alinea duidelijk maakt."

Moeilijk ontspannen tijdens examen

Demi Callenbach (15) kon maar moeilijk ontspannen tijdens het examen. "Rond 10.15 uur ging het brandalarm af op haar school. Het lukte niet goed om het alarm af te zetten, waardoor het steeds aan- en uitging."

Veel klasgenoten van Callenbach benadrukten dat de concentratie na het alarm niet meer te redden was. "Gelukkig kregen we vijf minuten extra, die veel van mijn klasgenoten ook echt wel nodig hebben gehad." Toch heeft Callenbach wel een goed gevoel over het examen. "Vooral de lange teksten waren lastig, maar de kortere waren wel te doen."

Ongeveer achthonderd klachten binnengekomen

De kans is groot dat Callenbach een klacht gaat indienen. Ook Wikkerink is van plan om te klagen. "De teksten waren te saai, te lang en te moeilijk", stelt ze.

Bij de klachtenlijn van het LAKS zijn inmiddels al zo'n achthonderd klachten binnengekomen. "De klachten over het examen Duits gaan wel harder dan bij de andere examens", vult klachtencoördinator van het LAKS Bibi Reiniers aan.