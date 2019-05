De kop is eraf: de eindexamens van 2019 zijn begonnen. Op de eerste twee dagen zijn bijna alle 215.000 kandidaten in actie gekomen. Scholieren.com bespreekt de belangrijkste zaken van de twee dagen en blikt vooruit op volgende week.

Donderdag 9 mei

De eerste examendag is spannend. Scholieren weten niet precies wat zij moeten verwachten en de zenuwen lopen op. Met name voor Ajax-fans was het een zware start. Zij moesten het pijnlijke verlies van de halve finale van de Champions League in recordtempo verwerken om zich op hun eigen eindstrijd te kunnen focussen.

De meeste klachten tijdens deze twee eerste examendagen gingen over het examen wiskunde A voor havisten. Zij vonden het examen te lang en kregen het niet af. Inmiddels zijn er ruim vijftienduizend klachten binnengekomen over het examen. Door dat aantal begaf de klachtenlijn het tijdelijk.

Vrijdag 10 mei

Havisten maakten vrijdagochtend het examen Duits. Met name met de tekst over straattaal hadden de kandidaten moeite. De vrijdagmiddag stond in het teken van de examens Nederlands voor vmbo en vwo. De vmbo'ers werden een klein beetje verrast door de schrijfopdracht, dat om een artikel in plaats van de standaard brief of e-mail bleek te gaan.

De vwo'ers bleven vertwijfeld achter na het examen Nederlands; velen vonden het examen "echt moeilijk". De vraagstelling was vaag, vonden zowel leerlingen als docenten.

Vrijdag verscheen ook een bericht over een uit de hand gelopen examenstunt. Op het Ichthus College in Driehuis werd voor ruim 60.000 euro aan schade aangericht door losgeslagen examenkandidaten. De daders zijn inmiddels gestraft en mogen niet meer op die school komen.

Volgende week

Volgende week volgt een volle examenweek. Met name op maandag en dinsdag staan er veel examens gepland, dan komen vrijwel alle kandidaten in actie. Heb je nog hulp nodig bij de voorbereiding? Kijk dan op de site van Scholieren.com.