Voor meer dan 150.000 middelbare scholieren staan deze weken eindexamens op het programma. Het Cito is al bijna vijftig jaar verantwoordelijk voor de toetsen. Reden voor Scholieren.com om de organisatie te vragen naar de verschillen tussen toen en nu.

"Bij het tot stand komen van de centrale examens zijn zo'n veertienhonderd docenten betrokken", vertelt Alex van de Kerkhof, sinds 1994 toetsdeskundige Nederlands bij het Cito. Samen met Ger Limpens, toetsdeskundige voor het vak wiskunde sinds 1999, beantwoordt hij de vragen.

Bij de examens Nederlands zit de verandering met name in de opzet van het examen. Van de Kerkhof: "Het examen Nederlands bestond vroeger uit twee zittingen, dus twee afnamemomenten: het ene examen ging over schrijfvaardigheid en het andere over leesvaardigheid."

Wat ook anders was: er lag veel nadruk op samenvatten. "Je kreeg een enorm lange tekst, van meer dan tweeduizend woorden. Daar moest je een samenvatting van maken van maximaal vijfhonderd woorden. Dat vonden leerlingen best moeilijk", licht Van de Kerkhof toe. Inmiddels is die samenvattingsopdracht verdwenen uit het examen Nederlands, tot opluchting van veel scholieren.

'Leerlingen kunnen examens van jaren terug niet maken'

Ook de examens voor wiskunde zien er nu anders uit dan vroeger. "Ik denk dat leerlingen die pakweg veertig jaar geleden examen deden, de helft van de vragen die nu gesteld worden niet zouden kunnen maken", vertelt Limpens. Volgens hem is de stof te veel veranderd en gaat het veel meer om het "kunnen toepassen van wiskunde in de praktijk".

Daarnaast is de komst van de grafische rekenmachine (GR) revolutionair geweest. "Vroeger moest je allerlei waarden opzoeken in tabellen, nu haal je die gewoon direct uit je GR", aldus Limpens.

'Puntenscore is ook veranderd'

Ook qua punten is er een en ander veranderd. "Je kon voor elk examen honderd punten scoren waarvan je er tien cadeau kreeg", vertelt Van de Kerkhof. Inmiddels verschilt het maximaal haalbare aantal punten per examen. "En die cadeaupunten zijn vervangen voor de het punt dat je automatisch krijgt als je een leeg blaadje inlevert", vult hij aan.

Het aantal punten dat je per vraag kunt verdienen, is nu vaak anders opgebouwd. "Vroeger kon je op een examen Nederlands zomaar zes punten verdienen met een meerkeuzevraag", aldus Van de Kerkhof. "Later zijn we bij het toekennen van punten steeds meer uitgegaan van het feit dat je voor elke denkstap of onderdeel van een antwoord een punt krijgt", aldus Limpens.

Zijn examens tegenwoordig moeilijker of makkelijker?

Op de vraag of de examens nu moeilijker of makkelijker geworden zijn, kunnen Limpens en Van de Kerkhof geen duidelijk antwoord geven. "De leerstof is gewoon heel erg veranderd. Daardoor kun je niet zeggen of de examens moeilijker of makkelijker zijn in vergelijking met jaren geleden", zegt Van de Kerkhof.

"We streven er bij Cito wel naar om elk examen ongeveer dezelfde moeilijkheidsgraad te geven als het examen van het jaar daarvoor", besluit Limpens.