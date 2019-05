De eerste twee examendagen zitten erop. Ook de 17.608 havisten die vanmiddag het examen m&o hebben gemaakt, kunnen aan hun weekend beginnen.

Devona Siebeling (18) is opgelucht. "Het moeilijkste is achter de rug, ik kan nu even ademhalen."

Dirk van Leipsig (18) vond het een pittig examen. "Het pittigste tot nu toe." Hij had vooral het gevoel dat de verhouding van het aantal punten dat je kreeg voor sommige vragen en de moeite die je ervoor moest doen, niet klopte. "Voor een aantal vragen waren aardig wat stappen nodig om tot een antwoord te komen, maar die waren wel maar twee punten waard."

Ook vond hij de vraag waarbij hij de inkoopwaarde van de omzet van een bedrijf moest berekenen heel moeilijk. "De enige informatie die je kreeg, was het bruto winstpercentage. Ik denk niet dat ik punten heb voor deze vraag."

Ook vond Van Leipsig dat er veel onderwerpen aan bod kwamen. "In die drie uur komt er gewoon veel van wat we de afgelopen jaren geleerd hebben aan bod. Soms is het wel een beetje graven."

'Verwachte dingen kwamen aan bod'

Docent Jack Soons vindt ook dat er veel onderwerpen in het examen voorkwamen, maar hij vond het wel een voorspelbaar examen. "Het was een mooie spreiding van de onderwerpen. Ik had voor mezelf een lijstje gemaakt met dingen die ik verwachtte en die kwamen allemaal aan bod. De leerlingen die ik gesproken heb, vonden het ook voorspelbaar en goed te doen." Wel miste Soons een vraag over dividend. "Dat komt er eigenlijk altijd wel in voor, maar dit jaar niet."

Anne Visser (16) vond het examen inderdaad goed te doen. "Bij veel vragen kreeg je maar één of twee punten. Bij een vraag van twee punten hoefde je alleen maar een formule te geven. Als je die wist, kon je die zo invullen." Ook van haar medekandidaten hoorde ze voornamelijk positieve reacties. "Iedereen was ook op tijd klaar."

'Veel elementen in vraag over koffieverkoper'

Ook Siebeling is opgelucht. "Ik begon aan het examen en ik dacht: 'dit gaat wel lekker. Ik snap de vraagstelling, hier kom ik wel uit'." Qua tijd was het wel een beetje krap. "Bij sommige vragen bleef ik te lang hangen, waardoor ik op het einde in tijdnood kwam. Maar ik heb maar een som niet kunnen maken." Een van die lastigere vragen ging over een Rotterdamse koffieverkoper. "Daarbij moest je een heleboel uitrekenen. Er zaten veel elementen in, dus daar bleef ik wel even op hangen."

Soons beaamt dat hij zich kan voorstellen dat kandidaten die vraag lastig vonden. "Er zaten verschillende bronnen bij de vraag, dus ze moesten veel lezen. Mensen die goed kunnen lezen, zijn dan in het voordeel. Voor sommigen is dat lastig."

Siebeling is vooral blij dat het achter de rug is. "Ik ben vorig jaar gezakt en toen heb ik een 4,6 gehaald voor m&o. Het ging nu een stuk beter. Het kan alle kanten op gaan, maar ik ga wel met een goed gevoel het weekend in."

Tot nu toe ruim dertienhonderd klachten over m&o bij LAKS

Er zijn tot nu toe ruim dertienhonderd klachten binnengekomen over het examen bij het LAKS.

Uit de poll van scholieren.com blijkt dat het examen best pittig was. 61% geeft aan dat ze het examen "echt moeilijk" vonden.