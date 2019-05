Een groep van ongeveer twintig leerlingen heeft de nacht van 18 op 19 april een complete ravage aangericht als examenstunt op het Ichthus Lyceum in Driehuis. De school heeft laten weten dat de schade is ingeschat op minimaal 60.000 euro en dat ze juridische stappen hebben genomen om de kosten op de betrokken scholieren te verhalen.

"De volle twee weken van de meivakantie waren nodig voor het schoonmaken en het herstel van de school", is in een brief van de schoolleiding gericht aan alle scholieren te lezen.

De school treft ook zelf maatregelen. Zo geldt voor bijna alle betrokken scholieren dat ze niet welkom zijn op de diploma-uitreiking.

Verder staat in de brief: "Er zijn leerlingen die definitief de toegang tot de school is ontzegd en examen op een andere locatie moeten doen. Daarnaast zijn een aantal leerlingen geschorst en worden een aantal leerlingen definitief van school verwijderd. Mogelijk komen daar de komende dagen nog enkele bij."

'Er lag overal meel en gel op de vloeren'

Volgens de zestienjarige Jenna Zaagsma was het "een grote chaos" in het schoolgebouw de ochtend na de stunt.

"Er lag overal meel en gel op de vloeren. Alles was vies", vertelt Zaagsma, die zelf in 5 vwo zit op de school. "Later bleek ook dat er van alles vernield was. Kabels van zonnepanelen waren doorgeknipt, er was met watervaste stift op de muur geschreven en veel meubilair was kapot."

Volgens Zaagsma is de examenstunt traditie op de school en wordt dat normaal gesproken via een commissie geregeld, compleet in overleg met de schoolleiding. "Deze actie was gedaan door een groep scholieren, niet eens allemaal eindexamenkandidaten, buiten deze commissie om", aldus Zaagsma.