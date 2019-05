427 vmbo-gt-kandidaten maakten vrijdagochtend hun examen voor het vak drama. Dat examen wordt op de computer gemaakt. In twee uur tijd moesten er 38 vragen worden beantwoord. Er zijn tot nog toe 61 klachten binnengekomen bij de Eindexamenklachtenlijn Laks.

De scholieren moesten veel fragmenten bekijken, zoals stukjes uit films. Volgens Kyra Schel (16) duurden de filmpjes anderhalve minuut. "Je moest het stukje een paar keer terugkijken. Dat kost veel tijd. Slechts drie van de twaalf mensen met wie ik examen maakte, kregen het op tijd af. We hadden eigenlijk veel meer tijd nodig."

Alyssa Noordegraaf (15) zegt er vragen bij zaten die niet uitgebreid in de les waren behandeld. "Bij een fragment over een meisje met twee broertjes moesten we op drie manieren uitleggen hoe je non-verbaal kunt communiceren, maar daar hebben we het helemaal niet over gehad in de les."

Kyra bevestigt dat. "In de toetsen ging het vooral over begrippen en wat je ziet in het gezicht en aan lichaamstaal. In het examen ging het vooral over het gebruik van attributen en over de vormgeving."