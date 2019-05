Zo'n 19.715 havisten begonnen vrijdagochtend aan het examen Duits. Na afloop liep het niet storm bij de klachtenlijn van het LAKS, alleen vraag 32, over de Duitse straattaal, werd als erg lastig ervaren.

Docent Marja Ritterfeld van Het Erasmus in Almelo is erg te spreken over het examen. "De teksten waren redelijk te doen en de verschillende soorten vragen waren mooi afgewisseld. Het was eigenlijk gewoon een goed examen. Ik ben erg positief."

Volgens Sanne van Berkel kan het alle kanten op met dit examen. Scholier Dirk von Leipsig deelt die mening, ondanks dat de havist voor een kwart Duits is. "Leesvaardigheid is toch wat anders dan spreken", aldus Von Leipsig, waarna hij zegt dat hij de hele tweeënhalf uur nodig had.

Vraag over straattaal was moeilijk

Lisa Hewett en Sanne van Berkel hadden moeite met de tekst over de Duitse straattaal. "Veel heb ik er niet van begrepen en zeker toen ze begonnen over de Turkse invloeden op de Duitse straattaal haakte ik af", vertelt Hewett. Van Berkel geeft aan dat ze maar "gewoon wat heeft ingevuld". De studenten gaan thuis niet de uitslagen checken om nervositeit te voorkomen.

Ritterfeld onderstreept dat dit een lastig onderdeel was. "Deze tekst was inderdaad wat moeilijker. De leerlingen moesten hier met wat meer precisie en aandacht lezen." Volgens haar komt het vaker voor dat er een tekst tussen zit die wat lastiger is.

Controlerende leraren zorgden voor geluidsoverlast

Volgens Van Berkel kunnen de controlerende leraren voor geluidsoverlast zorgen. "Ze gingen per tafeltje de woordenboeken op spiekbriefjes controleren, dat zorgt voor lawaai."

Bij het LAKS zijn inmiddels zo'n driehonderd klachten binnengekomen over het examen Duits. "Het is nog erg rustig", vertelt klachtencoördinator Bibi Reiniers.