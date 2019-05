"Alle nummers waren een beetje ver van mijn bed", aldus Jenny van der Veen. Zij en 1.126 andere kandidaten kregen vrijdag het vwo-examen muziek voorgeschoteld, met daarin muziekfragmenten die ze zelf "nooit" beluisteren.

Klasgenoten Nathalie Elzinga en Sanne Bouma vinden muziek het leukste vak, maar de fragmenten in het centraal examen vonden ze "niet heel boeiend", mede doordat ze allemaal uit één periode kwamen.

De achttienjarige Roel Nijhuis vindt de muziekkeuze wel afwisselend. "Gezang uit de middeleeuwen werd opgevolgd door een rapnummer van Jay-Z", aldus Nijhuis. De Amerikaanse rapper had een oud muziekstuk vernieuwd, waar de scholieren vragen over kregen.

Alle drie de studenten geven aan het vak te hebben gekozen omdat de praktijklessen ontspannend werken.

Examen bevatte veel 'gekke' inzichtsvragen

Elzinga, Bouma en Van der Veen vinden dat het examen weinig muziektheorie bevatte, over bijvoorbeeld strijkers of orkesten. Daarnaast kregen ze veel "gekke inzichtsvragen" voorgeschoteld over intervallen.

Met de lengte van het examen hadden alle kandidaten moeite. "Het was aan de lange kant", vindt Nijhuis. "Normaal ben ik altijd ruim op tijd klaar, maar nu niet." Klasgenoten moesten het einde afraffelen terwijl één iemand het niet af kreeg.

Elzinga heeft inmiddels een klacht ingediend over de lengte van het examen en het feit dat er weinig theorie in zat. Ze is een van de weinigen: tot op heden zijn er volgens Bibi Reiniers van de klachtenlijn ruim twintig klachten binnen.