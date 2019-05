Meer dan 26.000 klachten ontving de examenklachtenlijn van het LAKS op de eerste dag, dubbel zoveel als op de eerste examendag van vorig jaar. Scholieren denken vaak dat de hoeveelheid klachten invloed heeft op de uiteindelijke n-term, maar is dat ook echt zo?

Er zit een groot verschil tussen de klachten die binnenkomen, die kun je grofweg indelen in inhoudelijke en organisatorische klachten:

Inhoudelijke klachten geven aan wanneer er iets niet klopt in een examen, wanneer iets ontbreekt of als er een vraag is over het antwoordmodel. Het LAKS contacteert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) nadat zij de klachten heeft gecontroleerd. Een eventuele vervolgstap is het schrappen van de vraag uit het examen of het aanpassen van het antwoordmodel.

Organisatorische klachten benoemen randzaken bij een examen. Denk hierbij aan een computer die uitvalt, docenten die te veel rondlopen of geluidsoverlast. In deze gevallen neemt het LAKS contact op met de school om tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt dan handelt de Onderwijsinspectie het verder af.

Over de route van een examenklacht maakte scholieren.com al deze video.

'Veel klagen heeft niet per se zin'

Bibi Reiniers, klachtencoördinator bij het LAKS benadrukt dat door maar gewoon elke dag te klagen, de examens niet per se milder worden beoordeeld. "De hoeveelheid klachten heeft geen invloed op de n-term. Als er veel inhoudelijk geklaagd wordt, kan dat wel de n-term beïnvloeden."

Reiniers adviseert daarom vooral dat soort klachten in te sturen. "Breng argumenten in, bedenk waarom iets niet klopt en geef daar een uitgebreide uitleg bij. Als je alleen zegt dat vraag X heel moeilijk was, dan kunnen we daar niet zoveel mee."

Als het CvTE het eens is met de klachten, doen ze een aanvulling op het correctievoorschrift. Deze aanvulling nemen de docenten mee bij het nakijken. Daarin kan bijvoorbeeld staan dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn bij een vraag. "Als een klacht pas in een later stadium bekend wordt, dan kan het zo zijn dat het CvTE het corrigeert door middel van de n-term, maar dat gebeurt bijna nooit", aldus Reiniers.

Havisten klaagden donderdag het meest over het examen wiskunde A. Ook in dat geval geldt dat als er inhoudelijk niet veel mis mee is, LAKS niet veel met de klachten kan.

Op deze manier wordt de n-term beoordeeld

De normering wordt bepaald op basis van de behaalde resultaten, zo is te lezen op de website van het CvTE. "De n-term zorgt ervoor dat een leerling bij een heel moeilijk examen met 40% van de scorepunten al een voldoende krijgt, terwijl hij bij een gemakkelijk examen misschien wel 60% van de scorepunten moet halen voor een voldoende."

Om ervoor te zorgen dat scholieren niet worden afgestraft met een strenge n-term als ze gewoon hard hebben gewerkt en daarom het examen goed hebben gemaakt, vergelijkt het CvTE samen met het cito examens van dit jaar met die van een ander jaar.

Dit doen ze door vragen van de verschillende jaren in één toets te husselen en voor te leggen aan een andere groep. Als die groep voor de vragen van dit jaar steeds beter scoren, dan kun je ervan uitgaan dat dat examen ook makkelijker was.