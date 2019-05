Ook voor de vwo'ers zit de eerste examendag erop. Waar de ochtend in het teken stond van Grieks, stond donderdagmiddag scheikunde op het programma. Ruim 26.000 kandidaten maakten het examen. Uit een poll van Scholieren.com blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers het "echt moeilijk" vonden.

Ondanks de nodige zenuwen ging het examen bij Niels Vreeswijk (17) wel goed. "Voor de schoolexamens sta ik voor dit vak een 9,9 gemiddeld, maar de spanning was alsnog voelbaar", zegt Vreeswijk. "Maar dat is normaal voor een eerste examen. Toen ik eenmaal bezig was en om mij heen keek, ging het er hartstikke gemoedelijk aan toe."

Wel spreekt de tiener van een lang examen, iets waar een aantal van zijn klasgenoten het mee eens zijn. "Iemand vertelde dat ze zes vragen niet had ingevuld."

"Een paar vragen waren makkelijk", gaat Vreeswijk verder. "Een vraag over biomacromoleculen en de stikstofverbinding kon je gewoon in de Binas opzoeken". Maar deze simpelere opgaven werden afgewisseld met pittigere opgaven: "De figuur met de batterij was echt pittig, daar moest ik even over nadenken."

Het eindexamen bevatte veel rekenwerk

Ook docent Onno de Gans van het Openbaar Lyceum Zeist vond het niet een erg moeilijk examen. Wat hem wel opviel, was de hoeveelheid rekenwerk. "Afgelopen jaren was ongeveer 22 procent van de punten op het examen scheikunde te behalen met rekenopgaven, nu was dat 31 procent. Bij 31 van de 69 opgaven moest er gerekend worden. Scholieren die daar niet goed in zijn, hebben dan wel een nadeel."

Verder vond De Gans dat er een aardige verdeling was van de verschillende onderwerpen. "Polymeren zaten er helemaal niet in, kunststofchemie. Er mist altijd wel iets, maar dit viel mij op. De theorievragen waren verder redelijk te doen."

Veel scholieren waren maar net op tijd klaar

Ceres Verkaik (17) was als één van de weinigen op tijd klaar. "Om 16.30 uur zat bijna de hele zaal nog vol. Veel klasgenoten vonden het examen dan ook te lang en te lastig." Verkaik is echter wel te spreken over het examen. "Als je de kennis had, was het niet ongelofelijk moeilijk. Ook de vraagstelling vond ik, in tegenstelling tot examens van eerdere jaren, erg duidelijk."

Ook bij De Gans in de klas zaten de meeste leerlingen tot het einde in de zaal. "Veel leerlingen knikten dat het wel was gelukt. Ik heb niet gehoord dat het vreselijk moeilijk was."

Er kwamen veel klachten binnen over vraag 28

Vraag 11 over de structuurformule was wel wat pittiger, vond Verkaik: "Je moest een bepaalde stof benoemen, maar de stof was redelijk groot waardoor ik niet goed kon zien waar de molecuul begon. Op het laatst heb ik maar wat ingevuld." De reactievergelijkingen en de coëfficiënten waren volgens Verkaik wel te doen.

Bij het LAKS zijn veel klachten binnengekomen over vraag 28. "We weten nog niet of het om een fout gaat. Dat zijn we nu aan het bekijken", aldus klachtencoördinator Bibi Reinaars. De rest van de klachten gaat vooral over de lengte van het examen.