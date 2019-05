Ruim 15.000 havisten kwamen donderdagmiddag in actie voor het examen wiskunde B. Uit eerste geluiden blijkt dat het examen een makkelijke en moeilijke kant had, zegt ook docent Menno Lagerwey.

Volgens Lagerwey zaten er een aantal standaardopgaven in met weinig tekst, maar ook een aantal vragen in met veel tekst. Iets dat volgens hem niet vaak voorkomt in een wiskunde B examen.

Scholieren Leoniek Derene en Jeroen van Nunen geven aan dat het examen "te doen was". Ook zij vertellen dat de makkelijke opgaven makkelijk te berekenen waren met de grafische rekenmachine. Dat terwijl vragen zoals die over de tennisbanen meer ingewikkeld werden, door de lange lappen tekst. "Maar zo'n inzichtsvraag hoort erbij in een wiskunde B examen."

'Examenkandidaten hadden alle tijd nodig'

Diverse scholieren gaven aan alle tijd te hebben gebruikt. Examenkandidaten Tim Meijs en Fleur Arentsen geven aan niet de laatste vraag te hebben gemaakt door tijdsgebrek.

Docent Lagerwey vindt dat jammer. "Die laatste opgave was eigenlijk niet moeilijk, het was echt zo'n opdracht waar je punten kon sprokkelen. Jammer als je daar dus geen tijd meer voor had."

Bij de klachtenlijn van het LAKS zijn meer klachten over wiskunde A dan wiskunde B binnengekomen. "Er wordt vooral geklaagd over de lengte van het examen wiskunde B. En vraag 18 leidde tot wat problemen."

Het viel donderdag nog mee met de hoeveelheid klachten die LAKS binnenkreeg (Foto: ProShots)