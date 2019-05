Het eerste examen is donderdagochtend door 2.767 gymnasiumscholieren gemaakt. Zij maakten om 09.00 uur het examen Grieks. Scholieren.com sprak met drie van deze leerlingen.

Volgens Anne Kock (17) ging het examen volgens verwachting. "Er zaten geen rare, verrassende vragen in. Het enige dat ik miste waren vragen over stijlmiddelen. Daarover zat maar één vraag in het examen, terwijl we daar allemaal veel op geoefend hadden."

Het examen Grieks bestaat voor de helft uit vragen over teksten en voor de andere helft uit een vertalingsopdracht. Hoewel ze de vertaaltekst iets aan de lange kant vond, was die niet zo moeilijk. "Iedereen had het examen binnen de tijd af." Kock zat met acht andere kandidaten in de examenzaal. "Verder was de zaal helemaal leeg, maar dat was wel fijn. Zo konden we een beetje rustig inkomen."

'Ik heb meerdere vragen niet kunnen invullen'

Emma Voogd (17) vond het examen iets pittiger. "Het ging mwah. We wisten ongeveer wel wat we konden verwachten, maar er zaten toch dingen in het examen waar ik niet tevreden mee was. Zo zaten er bijvoorbeeld vragen in het examen die gingen over een 'eerder gelezen tekst'. Tegen ons was verteld dat deze teksten er in het Nederlands bij zouden zitten, maar dat was niet zo. Daarom heb ik meerdere vragen niet kunnen invullen", aldus Voogd.

Voogd vertelt dat ze hierdoor wel even in de stress zat, maar dat er ook wel veel voorspelbare vragen in zaten die goed te beantwoorden waren. "De tekst die we moesten vertalen vond ik wel best pittig. Lang niet iedereen had het af, ik ook niet."

Hoewel ze zich eigenlijk had voorgenomen haar antwoorden niet te controleren thuis, gaat ze dat misschien toch wel doen. "Die verleiding is toch moeilijk te weerstaan", zegt Voogd.

De zeventienjarige Emma David sluit zich hierbij aan. "Er werden teksten behandeld die ik niet heel goed had voorbereid, maar er zaten verder geen gekke dingen in." Ook vond ze de vertaaltekst niet heel moeilijk. "Ik vond het wel prima te doen binnen de tijd. We waren maar met zijn tweeën, maar we waren allebei op tijd klaar." Haar antwoorden gaat ze niet checken. "Nee, daarvan schiet ik alleen maar in de stress", aldus David.

LAKS: 'Nog rustig op de examenklachtlijn'

Volgens klachtencoördinator Bibi van het LAKS is het nog vrij rustig op de examenklachtenlijn. "Er komt nog niet veel binnen, maar we houden het in de gaten."

50 procent van de examenkandidaten Grieks die op de poll van scholieren.com hebben gereageerd, geeft aan dat het "wel ging". Het was dus niet makkelijk, maar ook niet bijzonder moeilijk.