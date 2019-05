Examens maken is geen pretje, zal elke kandidaat beamen. Maar wat veel scholieren vergeten, is dat er ook heel wat werk zit in het opstellen van de examens. Een grote club mensen is verantwoordelijk voor het bedenken van de vragen en er kan dan weleens een fout insluipt. Wat als het examen al klaarligt om naar de scholen te worden verstuurd, maar er toch nog fouten worden ontdekt?

Als er voorafgaand aan het examen nog fouten worden ontdekt die niet meer hersteld kunnen worden, stuurt het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zogenoemde 'errata' naar de scholen.

Een erratum is een fout in het examen. Dit kan gaan over een fout op het voorblad, bijvoorbeeld dat er een verkeerde datum op het boekje staat, maar ze kunnen ook gaan over een fout in de opgaven.

Op de website van examenblad kun je zien voor welke examens voor dit jaar een erratum is verzonden. Bij errata op het voorblad kun je precies zien wat er fout is gegaan, maar bij errata op de opgaven niet. Je weet daarbij wel voor welk vak er een fout in de opgaven zit, maar niet over welke vraag het gaat.

Bij errata in opgave wordt de vraag vaak overgeslagen

Mirjam Kapelle van het CvTE legt uit dat op een bepaald moment de examens worden vastgesteld. "Daarna worden ze nog een keer gecontroleerd, maar is er geen mogelijkheid meer om mogelijke fouten of onvolkomenheden terug te halen."

Een erratum in de opgave kan dus inhouden dat een vraag op meerdere manieren gelezen kan worden, niet helemaal duidelijk is of niet klopt. "Meestal komt het erop neer dat de scholieren de betreffende vraag dan moeten overslaan, maar er wel punten voor krijgen", legt Mirjam uit.

Errata moeten worden voorgelezen voorafgaand aan examen

De scholen hebben afgelopen maandag alle errata gekregen. Mirjam: "Zij zijn verantwoordelijk voor het voorlezen van de errata aan de scholieren voordat het examen begint. Die weten dan dat ze de vraag moeten overslaan." Als een school dit niet doet, moet dit worden doorgegeven aan de inspectie. "Maar eigenlijk gaat dit bijna altijd goed."

En wat als er tijdens het maken van een examen nog een fout wordt ontdekt? "Als we er tijdens de examens achter komen dat een vraag toch op verschillende manieren te interpreteren is of niet helemaal klopt, doen we een aanvulling op het correctievoorschrift", legt Mirjam uit. "De docenten die de examens nakijken, krijgen dat voorschrift en weten zo dat ze rekening moeten houden met die aanvulling."

De aanvulling is er dus om verwarring te voorkomen en zorgt ervoor dat correctoren niet met elkaar in discussie hoeven over de interpretatie van sommige vragen en antwoorden.