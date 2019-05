Middelbare scholieren beginnen donderdag aan hun eindexamen. De landelijke schriftelijke examens duren tot en met 23 mei.

Havisten beginnen donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur met het examen filosofie en leerlingen van het gymnasium krijgen een examen Grieks voor hun kiezen.

Later op de dag beginnen vmbo-kb'ers en vmbo-tl'ers om 13.30 uur aan het examen biologie. Op datzelfde tijdstip starten vmbo-bb'ers met het examen Nederlands. Havoscholieren maken 's middags het examen wiskunde A en B en de vwo'ers het examen scheikunde.

Ruim de helft van de examenkandidaten (112.663) zit op het vmbo, meer dan 62.000 op het havo en ruim 42.000 op het vwo.

Op woensdag 12 juni horen leerlingen of ze zijn geslaagd of niet. Leerlingen die examens missen of ze niet halen, kunnen die van 17 juni tot en met 20 juni herkansen.

LAKS heeft klachtenlijn voor scholieren

Net zoals in voorgaande jaren heeft het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) ook weer een klachtenlijn geopend, waar scholieren kunnen klagen over te moeilijke examens of fouten in opgaven.

De scholierenorganisatie kreeg vorig jaar minder klachten over de eindexamens dan in voorgaande jaren. De teller bleef steken op 177.000 klachten, een jaar eerder waren dat er ruim 189.000.

Vorig jaar deden zo'n 211.500 leerlingen examen in het voortgezet onderwijs. Van deze groep slaagde 92 procent.

Vrijdag eerste zware dag

Afgaande op de cijfers die vorig jaar werden behaald, is vrijdag de eerste zware dag voor examenkandidaten.

Vrijdag doen de vwo'ers het examen Nederlands. Vorig jaar scoorden zij op dit onderdeel het slechtst. Net als voor Duits, behaalden zij voor het examen Nederlands gemiddeld een 6,2.

Met Duits hebben ook de havisten veel moeite (een 6 als gemiddeld cijfer). Dit examen staat vrijdag eveneens op de planning.

Ook voor vmbo-leerlingen belooft het vrijdag een zware dag te worden. Bij de kaderleerlingen was het examen Nederlands vorig jaar zwaar gevallen en bij de leerlingen van de basisleerweg was dat maatschappijleer.