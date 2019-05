Het heeft vier, vijf, zes of soms zelfs zeven jaar geduurd, maar het einde van de middelbare school is in zicht. Nog even een laatste kunstje in de vorm van een paar eindexamens en dan kun je eindelijk de losgeslagen student uithangen. Scholieren.com somt speciaal voor jou vijf nuttige examentips - die écht werken - op.

1. Slaap

'Ware stilte is rust voor de geest, zoals slaap voor het lichaam; versterkend en verfrissend.' - William Penn

Slaap als een baby, of als een roos. Het maakt niet uit hoe, maar slaap. Tot diep in de nacht doorleren heeft niet zo veel zin; je ontwricht je ritme ten koste van de nachtrust die je goed kan gebruiken. Mocht je door de examenstress slaapproblemen opgelopen hebben, vraag de huisarts dan om een recept voor melatonine, een natuurlijke slaappil.

2. Eten

'Men moet eten om te leven, niet leven om te eten.' - Socrates

Eten om te leven dus. Tijdens een drie uur durend wiskunde-examen houdt voedsel jou in the game. Naast een pen en een rekenmachine zou jouw examenkit ook een tros bananen moeten bevatten. Het is niet voor niets dat je tennissers tijdens wedstrijd altijd bananen ziet eten. Ze geven namelijk vrijwel direct na doorslikken een energiekick af.

3. Beweging

'Sport is de belangrijkste bijzaak in het leven.' - Kees Jansma

Oud-blogger Bram van Hulten benadrukt het belang van voldoende beweging. Tussen het leren door is sporten een absolute aanrader. Even verstand op nul, om daarna weer vol op honderd te kunnen gaan. Als je in de positie bent om seks te hebben, moet je dat ook zeker niet laten. De meest letterlijke vorm van lichaamsbeweging werkt namelijk ook nog goed tegen de stress.

4. Handigheidjes tijdens examens

'Wie dom is, moet slim zijn.' - Dolf Verspoor

Zenuwen zijn normaal, zeker bij examens. Maar probeer een bepaalde structuur aan te houden; dat geeft enige houvast. Swannet van den Akker, docente Frans, probeert houvast te kweken bij haar leerlingen door ze tips te geven als: "Blader eerst dertig seconden rustig door het examen en kijk of je hobbyonderwerp er ook bij zit; begin daar mee! Of: maak het examen nooit op volgorde: wissel lange en korte teksten en interessante en saaie onderwerpen af. Je moet het natuurlijk wel een beetje leuk maken voor jezelf."

5. Doe normaal

'Er verandert niets, zolang wij niet veranderen.' - Angelika Hoefler

Oud-blogger en oud-examenkandidaat Justine van de Beek vindt dat scholieren de examens gewoon als een toetsweek moeten zien. "Je hebt al tig toetsweken gehad, dan moet deze ook wel lukken." Ook benadrukt Justine dat je voor de examens niet opeens je leergedrag moet omgooien. "Je bent op deze manier in de finale gekomen, dus waarom zou je stoppen?"