Achtergronden bij het nieuws Inspecteur-generaal onderwijsinspectie: 'We laten talent liggen' Elk jaar licht de Inspectie van het Onderwijs het Nederlandse onderwijs door en de resultaten daarvan staan in de Staat van het Onderwijs. In gesprek met NU.nl waarschuwt inspecteur-generaal Monique Vogelzang voor een verdere daling van het prestatieniveau van leerlingen.