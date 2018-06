'Schoolleiding en inspectie wisten al van problemen examens VMBO Maastricht'

Binnenland Gemeenteraad Maastricht wil onderzoek naar fouten bij VMBO Maastricht De gemeenteraad van Maastricht wil een onderzoek naar de fouten die zijn gemaakt bij VMBO Maastricht, waardoor de eindexamens van 354 leerlingen ongeldig zijn verklaard. De brief is ondertekend door alle fracties in de raad.