Middelbare scholieren wachten op uitslag eindexamens

Woensdagochtend maakte het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de zogeheten n-termen bekend. Aan de hand van de normeringstermen worden de eindcijfers van de examens berekend. De normering ligt tussen de 0.0 en 2.0 en hangt af van de zwaarte van het examen. Bij een examen dat als moeilijk wordt gekwalificeerd, ligt de n-term hoog.

Bij het Landelijk Actie Komite Scholieren (LAKS) kwamen dit jaar 177.000 klachten over de examens binnen, tegenover 189.000 in 2017. Volgens LAKS tonen de cijfers dat niet alleen de examens beter zijn geworden, maar ook dat de tevredenheid van scholieren is toegenomen.

Een van de examens waar veel klachten over waren, was het vwo-examen Frans. "Bijna de helft van de vijftienduizend leerlingen die het examen maakte, heeft zich bij ons gemeld", zegt LAKS-voorzitter Anouk Gielen tegen Scholieren.com. "Het examen was veel te lang en daardoor kregen heel veel mensen het niet af."

Het relatief grote aantal klachten wordt niet weerspiegeld door de n-term; het vwo-examen krijgt een normering van 0.6 van het CvTE. Onder de vwo-examens krijgt scheikunde de hoogste normering met 1.7, terwijl het eindexamen Duits relatief makkelijk wordt bevonden door het CvTE, met een normering van 0.3.

Havo

Ook ontstond er in mei veel ophef over het havo-examen economie. In het liveblog van NU.nl en Scholieren.com gaven zo'n duizend studenten aan dat het "heel slecht" ging. De normering van het CvTE komt hiervan uit op 1.3.

Opvallend is de hoge n-term voor het havo-examen Spaans, dat een normering van 1.9 krijgt. Een andere opvallende normering is die van het eindexamen Engels. Volgens Scholieren.com is de n-term met 1.4 aan de hoge kant, omdat de scholieren hier niet veel moeite mee leken te hebben.

Vmbo

Volgens Scholieren.com lijken de n-termen goed overeen te komen met de reacties van de scholieren. De scholierensite meldt dat het examen Nask2 het slechtst is gemaakt door de scholieren, maar dat is ook terug te zien in de normering: 1.8.

Daartegenover staat de normering voor het examen Nederlands. Door scholieren werd dat heel makkelijk bevonden. De n-term komt overeen met het goede gevoel van de vmbo-scholieren. Het eindexamen krijgt een normering van slechts 0.3.