Examenkandidaten vooral naar Albufeira, Chersonissos en Mallorca

Vwo'er Annemarie is klaar met haar examens en gaat naar Albufeira: "Ik verwacht veel andere jongeren en veel gezelligheid. We gaan veel bij het strand liggen en feesten." Wieke heeft haar havo-examens afgerond en gaat ook naar Albufeira: "Ik denk dat het overdag vooral heel veel chillen bij het strand en zwembad wordt. 's Avonds gaan we uit. Ik heb nog geen idee of dat elke avond wordt. Ik heb er wel super veel zin in." Auke gaat ook naar Albufeira: "Ik verwacht mooie stranden met lekker veel zon om op uit te rusten en het bruisende nachtleven te verkennen met m'n maten." Maar niet iedereen trekt richting Portugal, Eveline gaat met haar vrienden interrailen zonder dat ze van te voren iets gereserveerd hebben.

Populairste bestemming: Zuid-Europa

Het is duidelijk, heel veel leerlingen gaan naar Albufeira, Portugal. Deze bestemming stond ook bovenaan als populairste bestemming in de peiling die Scholieren.com gedaan heeft. Chersonissos (Griekenland) en Mallorca (Spanje) waren nummer twee en drie.



Aan de internetpeiling deden 666 vwo'ers en havisten mee, dus de peiling is niet representatief voor het hele land, maar geeft toch een goed beeld waar jongeren over het algemeen op vakantie gaan: het zuiden. De top drie vakantielanden Spanje, Griekenland en Portugal, steken met kop en schouders boven de rest uit.

Feest, zonder ouders

Het is geen geheim dat de meeste examenreizen voor veel mensen feesten betekent. Rogier: "Ik verwacht een grote chaos, met veel gelach. Een ervaring die ik nooit meer vergeet. Zoals het er nu uitziet ga ik alleen feesten." Toch gaan sommige leerlingen meer doen dan alleen feesten. Maria gaat naar de Portugese hoofdstad Lissabon: "Ik ga waarschijnlijk surfen en fietstochten maken en veel bezienswaardigheden bezoeken." Annemarie hoopt te gaan snorkelen en kanoën.

Zonder ouders op vakantie, dat is wat de reis bijzonder maakt voor veel jongeren. Annemarie: "De vakantie is een beloning voor al je harde werk van de afgelopen zes jaar en het is natuurlijk voor het eerst zonder volwassenen."



Eveline: "Deze vakantie is zonder ouders en met mijn beste vrienden. Ik denk dat dat het avontuurlijker en vrijer maakt, want iedereen vindt ongeveer dezelfde dingen leuk, dus je hoeft geen moeilijke beslissingen te maken over wat je wil gaan doen. Verder is deze vakantie ook anders omdat ik helaas wat zuiniger moet doen met geld, want deze keer zijn er dus geen ouders die je ijsje wel even betalen."

Vakantie kost geld

Op vakantie zonder ouders betekent waarschijnlijk wel dat je het (grotendeels) zelf moet betalen. Het bedrag wat de meeste jongeren (26 procent) betalen voor hun reis, verblijf en kosten ter plaatse ligt tussen de 600 en 800 euro. 23 procent betaalt een bedrag dat tussen de 400 en 600 euro ligt. Slechts 4 procent betaalt minder dan 200 euro voor een reis. Het verschilt dus enorm hoeveel er aan de examenreis wordt uitgeven. Maria heeft het appartement en het vliegticket zelf betaald, maar haar ouders betalen de kosten ter plaatse: "Ik krijg 350 euro van mijn ouders om in Lissabon van te 'leven'. Ik wil dus maximaal 50 euro per dag uitgeven." Rogier gaat naar Albufeira en is van plan maximaal 750 euro uit te geven, maar heeft voor de zekerheid meer meegenomen. Wieke weet nog niet wat ze maximaal uit gaat geven: "Ik heb in elk geval veel gespaard, maar ik zorg er wel voor dat het niet uit de hand loopt."