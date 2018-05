Positieve reacties op examens Arabisch en Turks

Zelfs in deze hittegolf, wist havist Ammar Faqqas (20) zijn hoofd koel te houden: "Het examen Arabisch was op zich wel te doen."

Wel vond de examenkandidaat dat er naar verhouding veel open vragen in voorkwamen. "13 van de 42 vragen waren open. Dat vond ik wel iets minder. Ook vond ik de derde tekst over Marokkanen en een tweede nationaliteit moeilijk. Het was meerkeuze, maar ik wist niet goed of het om een positieve mening of een gebrek aan een mening ging."

Makkelijkere teksten waren volgens Ammar tekst 1, 2 en 4. "Tekst 1 ging over een hoofdstad, tekst 2 ging over een acteur en tekst 4 ging over mensen die hun mening gaven over vakantie." Ammar was binnen zeventig minuten klaar, hiermee was hij één van de snellere examenkandidaten.

Turks

Vwo'er Furkan Kondu (18) is blij dat hij verlost is van zijn laatste examen. "Ik heb van tevoren een proefexamen gemaakt en gemerkt dat die mij wat makkelijker afging." Furkan werd door een klasgenoot gewezen op het feit dat je Turks kon kiezen. "Ik had eerst Duits, maar daarna ben ik overgestapt op Turks. En toen heb ik van een externe begeleider les gekregen."

De tekst over Cleopatra vond hij het meest interessant. "Ik heb er al eens over gehoord, dat maakte de tekst ook herkenbaar. Een vraag was wel onduidelijk. Ik moest iets opschrijven over twee heersende culturen, maar dat stond niet in de tekst, dus dat was meer kennis." Furkan had voornamelijk moeite met de open vragen. "Vergeleken met examens van voorgaande jaren, zaten er in dit examen meer open vragen in en daar ben ik minder goed in."

Ondanks deze onduidelijkheden heeft Furkan er een positief gevoel over. "De teksten waren heel boeiend en het was geen al te lang examen. Ik denk dat mijn cijfer rond de 8 ligt."

Gevarieerde teksten

Mehmet Uz, voorzitter van Levende Talen, sectie Turks, vond het havo-examen zeer gevarieerd. "De teksten waren boeiend en voor de leerling heel herkenbaar. Er waren wel een paar lange teksten, waarover je lang deed. De woorden waren niet ingewikkeld, er is geen woordenboek voor nodig."

Uz merkte wel dat het vwo-examen wat lastiger was. "Er werd vooral getoetst op woordkennis en de antwoorden waren niet uit de tekst te halen." Uz waardeerde de onderwerpen in de teksten. "Gezondheid, onderwijs, toerisme en literatuur kwamen er in voor, maar de nadruk lag meer op literatuur."

Arabisch

Josien Boetje, docente Arabisch op het ROC Nijmegen vond het examen Arabisch niet anders dan voorgaande jaren. Wel vond ze het verschil tussen het vmbo-examen en havo-examen Arabisch groot. "De teksten voor vwo en havo spelen meer in op de belevingswereld van die leerlingen. Maar de onderwerpen van de teksten waren erg eenzijdig, zeker in vergelijking met vmbo. Het havo-examen bevatte daarnaast zeven teksten over Marokko, maar mijn leerlingen komen vooral uit Syrië en Irak, dus voor hen is dat minder relevant."

"Over het algemeeen bevatten de teksten niet hele moeilijke woorden. Soms waren er wel vragen die niet even duidelijk waren, zelfs niet als je de tekst wél snapte." Een makkelijke tekst was volgens Boetje de tekst over de trein van Marrakesh naar Casablanca. Verder laat ze weten dat haar leerlingen qua snelheid behoorlijk uiteen liepen. "De ene leerling was na een halfuur al weg, de andere vertrok pas na de volledige zit."

Het LAKS laat in ieder geval weten dat er welgeteld nul klachten over Arabisch en Turks zijn binnengekomen.

