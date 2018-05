Havisten maken sportief examen Spaans

Toch is Daniela niet heel positief over het examen. "Er zaten echt saaie teksten tussen. Daardoor was ik alsnog lang bezig. Ik moest de teksten over een of andere tennisser en over fietsen twee keer lezen. Ik hou trouwens wel van sport hoor, die tekst over zumba in Colombia was dan wel weer leuk. Maar dat heb ik zelf ook wel eens gedaan en daarnaast komt mijn moeder uit Colombia."

Rafael Nadal

Hoewel Daniela vloeiend Spaans spreekt, had ook zij soms moeite met het Spaans in haar examen. "Ik heb dit vak gekozen omdat ik het al kan en ik heb mijn schoolexamens ook met een 9 afgerond. Maar ik ben Zuid-Amerikaans Spaans gewend en in de examens staat Spaans zoals het in Spanje gesproken wordt. Je kunt het een beetje vergelijken met de verschillen tussen Nederlands en Vlaams."

Anisha Breaux (17) is minder positief gestemd. Ze weet het simpelweg niet. "Bij Nederlands en wiskunde wist ik: dit ging goed. Maar nu heb ik geen idee." Dit ondanks dat ze de teksten begreep en leuk vond. Vooral de tekst over Rafael Nadal, hierboven nog aangeduid als 'een of andere tennisser'. "Daar kwam ik gewoon geen moeilijke woorden tegen. De vragen waren lekker compleet en simpel."

Invulvragen

Maar het was niet altijd even 'lekker compleet en simpel'. Vooral invulvragen golden voor Anisha als hersenbrekers. "Van die vragen waar je kopjes boven alineas moest plaatsen. Dan moet je dus eerst de tekst lezen, dan de opties vertalen en dan bepalen welke het beste waar past. Dat is gewoon veel werk."

Mede door deze invulvragen kreeg Anisha het examen niet op tijd af. "Ik had dat wel verwacht hoor, ik had ook niet genoeg tijd toen ik oefenexamens maakte. Maar het viel nu wel mee, heb uiteindelijk twee meerkeuzevragen gegokt en voor de rest alles kunnen maken."

