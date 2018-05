Vwo'ers kampen met tijdtekort bij examen Spaans

De 18-jarige Lisa Marquez Kroeze ging juist met een goed gevoel naar huis. "Hij ging best wel goed en iedereen bij ons was op tijd klaar. Er zaten wel wat moeilijke teksten tussen hoor, maar al met al was dit examen wel zoals ik verwachtte."

Ligaya Smetsers (18) vond het examen dan weer moeilijker dan de examens die zij ter voorbereiding maakte. "Ik vond het moeilijker dan de oudere examens. Maar dat kan ook aan mij liggen. Ik was vooral heel gaar, ik had geen goede concentratie meer. Ik was er eigenlijk gewoon klaar mee."

Regate

Maar wat verwachtte Lisa dan precies? Ze legt uit: "Je weet dat er korte teksten als brieven in voorkomen en twee langere teksten. Van die korte teksten zat er een brief aan een rector bij, nogal standaard."

Toch vond de vwo'er ook een paar valkuilen op haar weg richting vakantie. "Een van de langere teksten vond ik moeilijk, die over diepvriesmaaltijden. Daar zaten heel veel woorden in die niet in het woordenboek stonden. 'Regate' bijvoorbeeld, ik weet nog steeds niet wat dat is."

"De tekst over een bibliotheekeigenaresse met een radioprogramma ging stukken beter", sluit Lisa haar ervaring af. Docent Ingrid Sickler-Westerink van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven spreekt juist van 'leuke onderwerpen'. "Tekst 6 bijvoorbeeld, over waarom baby’s glimlachen, daar kan je toch niets tegen hebben?"

Gamification

Volgens Sickler-Westerink vielen tekst 4 en 5 de leerlingen het zwaarst. "Met vraag 14 had ik zelf moeite, dat ging over gamefication. Het goede antwoord stond er naar mijn idee niet bij. En er waren ook een paar vraagjes waarvan ik de antwoorden graag anders geformuleerd had gezien."

Voor Ligaya duurde de examenperiode eigenlijk een dag te lang. "Ik was niet echt op de tijd aan het letten en ik bleef best lang hangen bij een tekst ergens in het midden. Toen moest ik aan het einde wel opschieten. Ik heb wel alle vragen kunnen maken, maar bij die laatste heb ik wel half gegokt." Gelukkig is er voor haar geen man overboord: "Ik heb Spaans gekozen omdat het me leuker leek dan Frans. En Duits vond ik vrij saai, dat heb ik nog wel als extra vak gekozen. Maar mocht ik nou een slecht cijfer halen voor Spaans, dan kan ik dat altijd nog omwisselen met Duits."

Lotte had in het bijzonder moeite met vraag 19, waar ze de kern van alinea’s moest weergeven. "Ik had echt het idee dat boven een alinea twee dezelfde zinnen konden. Heb toen maar iene miene mutte gedaan, je moet toch iets." Gelukkig gingen de vragen over de brief aan de rector beter, zo somt ze op.

Tijdtekort

Toch was het niet de moeilijkheid van de vragen die Lotte parten speelde. Ze had simpelweg te weinig tijd. "Ik heb het examen gewoon niet afgekregen. En dat is bij mijn andere examens wel gelukt." Sickler-Westerink herkent dit probleem bij haar eigen leerlingen. "Veel hebben het echt moeten afraffelen. Vorig jaar was dat ook zo trouwens. Ik zag nu gewoon dat ze moeite hadden met de lengte. Het hielp niet dat ze veel met hun woordenboek moesten werken."

Zoals gezegd: Lisa is positiever gestemd dan Lotte, maar hun prestaties vandaag zijn niet volledig te wijten aan hun voorbereiding. Lisa is namelijk half Chileens en had daarom een streepje voor op leerlingen zonder Spaanstalige familie.

