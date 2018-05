Dit gebeurde er tijdens de eindexamens 2018

1. Géén storm aan klachten voor vwo-examen Nederlands

Al jaren wordt er veel geklaagd bij scholierenvakbond LAKS over hoe het verplichte vak Nederlands getoetst wordt. Vorig jaar werd er zelfs een klachtenrecord verbroken door het vwo-examen Nederlands.

De klachtenstorm bleef dit jaar uit. Het vwo-examen werd, tegen alle verwachtingen in, onthaald door scholieren als een 'historisch eenvoudig' examen. Enkele scholieren complimenteerden de examenmakers zelfs met dit examen. De klachtenteller kwam uiteindelijk niet verder dan 2.545 klachten.

Columniste en microbiologe Rosanne Hertzberger was trouwens populair bij de examenmakers dit jaar. Haar teksten werden zowel in het havo-examen als het vwo-examen Nederlands gebruikt.

2. Verkeerde examen uitgedeeld

Meer dan zeventig examenkandidaten van het Vavo in Den Bosch kregen tijdens het maken van hun examen te horen dat het ging om de verkeerde versie. De school bleek de verkeerde examens voor wiskunde A en C te hebben besteld. Dit gebeurde op de eerste examendag.

De scholieren moesten het zogeheten 'bezemexamen' maken van wiskunde, maar de school had het nieuwe examen besteld. De examens waren al anderhalf uur bezig toen de fout door een examenkandidaat werd ontdekt.

De ingeschakelde Onderwijsinspectie bood de examenkandidaten hierop twee opties aan: wachten op het juiste examen en die maken of het examen in de eerstvolgende periode (tijdvak 2) doen. Examenkandidaten die ervoor kozen het nieuwe examen maken, moesten anderhalf uur in afzondering wachten op de nieuwe stapel blaadjes.

3. Opstartproblemen klachtenlijn

Elk jaar verzamelt het LAKS alle klachten over de eindexamens op hun website Examenklacht.nl. Dit jaar lanceerden ze een nieuwe website. De site kende echter in het begin opstartproblemen. Na afloop van examens waarover veel scholieren ontevreden waren (havo economie, vwo Frans), kon de site de drukte niet aan.

Het LAKS besloot daarop veranderingen aan te brengen in het indienproces en de bevestigingsmail over te slaan. Dat loste een groot deel van de problemen op. Na het eerste weekend werkte de site naar behoren en waren de klachtenaantallen bijgewerkt.

4. Veel klachten na vwo-examen Frans

Het examen dat dit jaar (relatief gezien) op de meeste klachten kon rekenen, was het vwo-examen Frans. Er werden 7.258 klachten ingediend, het examen telde 15.154 deelnemers. Dat betekent dat bijna de helft van de vwo'ers met Frans in hun pakket zijn of haar beklag heeft gedaan bij het LAKS.

Ook docente Swannet van den Akker, van het RSG Magister Alvinus in Sneek is op z’n zachtst gezegd niet blij. Ze legt uit: "Dit examen zat bomvol ellenlange teksten. Ik gok dat veel leerlingen in tijdnood kwamen, waardoor ze niet meer de mogelijkheid hebben gehad om hun antwoorden en teksten voor de laatste keer te checken. Ik vond dit examen een behoorlijk zware bevalling."

5. Grap over gelekt examen

Op woensdagochtend 23 mei kreeg een aantal havisten het benauwd: er verschenen berichten op sociale media dat het havo-examen management & organisatie enige tijd online zou hebben gestaan op de website van Examenblad.nl. Gelukkig bleek dit al snel niet waar te zijn. Het CvTE kwam met een officiële reactie waarin ze dit gerucht ontkrachtten.

Een aantal dagen later maakte de verspreider van dit gerucht zich bekend. De jongen achter het Instagramaccount Eindexamenmemes2018 vertelde dat het ging om een grap. Hij bood zijn excuses aan in een videoboodschap.

6. Memes & Twitter

Voorgaande jaren werd de traditie al ingeluid, maar dit jaar zette de trend door: memes (grappige plaatjes bedoeld voor internet, red.) maken over de eindexamens. Met name in het Facebookevent Centraal Eindexamen verschenen elke dag talloze creatieve plaatjes van examenkandidaten. Er verscheen zelfs een aantal accounts op sociale media speciaal bedoeld voor het verzamelen van eindexamenmemes.

Ook opvallend: er leek opnieuw leven geblazen te zijn in Twitter, een medium dat doorgaans door scholieren niet heel actief meer gebruikt wordt. Tijdens de examens twitterden scholieren, docenten en andere geïnteresseerden echter volop over hun ervaringen.

Ook de specialisten van het Leids Universitair Medisch Centrum volgden de examens via Twitter. Ze merkten zelfs een klein foutje op in het vwo-examen natuurkunde, bij de opgave over mri-scans. Het CvTE reageerde op de tweet en gaf aan dit mee te nemen bij de examenbesprekingen.

7. Kruisbestuiving

De trend van dit examenjaar was kruisbestuiving. In verschillende examens kwamen duidelijk elementen van andere vakken terug. Zo bevatte het vwo-examen Engels enkele Franse woorden, net als het vwo-examen Duits. Ook kwamen onderwerpen op verschillende examens terug, zoals de zijderups.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.