Vwo-examen Russisch positief ontvangen

Akhilesh Bansidhar (18) vond het examen best 'normaal'. "Er waren wel wat moeilijke teksten, bijvoorbeeld die ene over de Sovjet diplomaat. De tekst over kunstschaatsen vond ik makkelijker en de tekst over het WK voetbal was interessant en actueel."

Akhilesh volgt pas sinds anderhalf jaar het vak Russisch. In een korte tijd heeft hij dus hard gewerkt om op hetzelfde niveau te kunnen presteren als de vwo'ers die het vak wél vijf jaar lang hebben gevolgd. "Mijn docent zei dat ik de hardste werker ben die ze kent. In de vierde klas hadden we een uitwisseling naar Sint Petersburg, waar ik veel Russisch heb geleerd. Daarnaast heb ik een basiscursus aan de Volksuniversiteit gevolgd. Maar dat is natuurlijk niet genoeg voor een examen, dus heb ik twee keer per week lessen via Skype gevolgd. Ook voor dit examen heb ik me supergoed voorbereid."

Moedertaal

Nina Henninger (16) maakt vervroegd examens en heeft dit jaar alleen het examen Russisch gemaakt. Zij volgt nog gewoon lessen en heeft geen vakantie hierna. "Ik ben half-Oekraïens en opgegroeid met de taal. Ik heb een paar dingen geoefend, maar niet heel hard geleerd. Gisteren had ik bijvoorbeeld niets meer gedaan. Ik vond het examen wel oké gaan."

Ook Nina vond de vraag over het kunstschaatsen makkelijk. "Het was slechts één vraag en één naam." Wel vond ze het examen aan de lange kant. "Ik heb eerdere examens geoefend en die bevatten rond de 30 vragen. Dit examen lag rond de 40 vragen. 3 teksten waren ook vrij lang, zo ging een opgave over een deel van een boek. Het was een pagina over iemands zijn jeugd." Nina durft geen precies cijfer te noemen. Het wordt in ieder geval een voldoende.

Als we Ilona Stroek (17) mogen geloven, verliep het havo-examen meer dan prima. "Het was erg makkelijk. Ik weet niet precies hoe, maar ik had bij sommige opgaves meteen door welk antwoord juist was." Ook de verhouding tussen lange en korte teksten was in balans. "We begonnen en sloten af met korte teksten. Langere teksten kwamen vooral in het midden voor." De examenkandidate was binnen de tijd klaar en gaat niet klagen.

Uitdagend

Dorie Nielen, docente Russisch aan het Schravenlant Lyceum in Schiedam vond het vwo-examen een 'tamelijk moeilijk' examen. Wel kwamen er gevarieerde onderwerpen aan bod en zaten er leuke actuele teksten bij, zoals over het WK voetbal. "Een lastige tekst vond ik die over bloeddonoren. Een examenkandidaat had al aangegeven dat die erg lastig was, voornamelijk door de woordenschat. Verder werden het literair fragment en de tekst over studentenflats als pittig ervaren. Ik kan alleen niet zeggen of het nou echt makkelijker was dan vorige examens."

Nielen zou het examen in één woord omschrijven als 'uitdagend'. "Qua lengte was het zoals gewoonlijk, niets speciaals. Maar het was een flinke kluif voor de degenen van wie Russisch niet de moedertaal is."

Bij het LAKS is het rustiger dan ooit. Zowel over het havo-examen als vwo-examen heeft niemand iets te klagen. "Over beide examens zijn 0 klachten binnengekomen", laat de klachtencoördinator van het LAKS weten. "De klachten over de algemene examens druppelen nog na, maar ik denk dat de statistieken zoals ze nu op de site staan redelijk betrouwbaar zijn."

