Selfies en Rembrandt in vwo-examen TeHaTex

Het viel de leerlingen wel zwaar om, in tegenstelling tot de meeste eindexamenkandidaten, dit weekend nog aan de studie moeten. Zo ook bij Simon de Vries (17): "Het was vreselijk. Ik kreeg allemaal berichten van mensen die gingen zwemmen, maar gelukkig kan ik nu ook van het mooie weer genieten."

Zijn laatste examen ging gelukkig goed. "Ik wist niet wat ik moest verwachten eigenlijk, maar al met al is het goed gegaan geloof ik." Mariëlle Kuin (17) is iets sceptischer. "Het begin, met die vragen over Rembrandt, ging echt heel goed. Helaas ging het daarna veel over architectuur, iets wat mij niet ligt."

Onduidelijke syllabus

Het examen krijgt ook concrete kritiek te verduren. De toets zou volgens het drietal Sandra Pham, Noor Jansen en Fleur van de Loop (allen 18) niet representatief zijn voor de syllabus die de leerlingen hadden doorgenomen voor het examen. Fleur: "Ik vond het heel jammer dat hoeveel je ook leert, je alsnog onvoorbereid op het examen komt. De syllabus was heel onduidelijk. Zeker vorig jaar was het examen heel anders, met name de vraagstelling en de lengte van de teksten. Ook is er voor ons weinig oefenmateriaal."

Mariëlle stemt in: "Heel veel dingen staan niet letterlijk in de syllabus, die moet je erbij verzinnen. Dat maakt het wel lastig. Je hebt dan wel de architecten van bepaalde gebouwen gehad, maar dan krijg je op het examen compleet andere gebouwen te zien."

Rembrandt

Sandra noemt het examen ook wel, 'Nederlands met plaatjes', want: "Er werden veel argumenten gevraagd." Toch vond Sandra een aansprekend en modern onderwerp in het examen. "Het ging over zelfportretten van schilders, onder meer van Rembrandt en zijn leerlingen. Dat werd gekoppeld aan het nemen van selfies, en hoe mensen dat dus eigenlijk al eeuwen doen." Ook bij Mariëlle viel de selfie van Rembrandt in de smaak: "Vond de link wel gezocht, maar ook wel grappig."

Simon somt de overige onderwerpen op: Na Rembrandt ging het over een betonnen kerk in Frankrijk, een Franse architect en een stukje over mode. "Interessant hoor, maar geen stof waar ik mijn leven op ga baseren."

Syllabus inkorten

Van onze examencorrespondenten had het grootste deel hun volledige tijd nodig. Een van hen, Mariëlle, spreekt ook van een toets waarbij er veel geschreven moest worden. "Zes kantjes, best veel ja." Sandra doet tot slot nog een oproep aan de beleidsbepalers: "Ik heb veel moeite gedaan om al die kunstenaars te leren, maar voor iedereen was die syllabus gewoon onduidelijk. Wat moet je nou precies weten? Misschien kunnen ze die inkorten."

Tot op heden is er slechts één klacht binnengekomen over het examen TeHaTex. Van de stemmers op de poll in het liveblog vond 26 procent het 'heel goed' gaan, maar ook 19 procent 'heel slecht'.

