Bananenklonen in havo-examen biologie

Simon van Ieperen (16) noemt het examen 'pittig', maar ook 'te doen'. "Alsof die twee termen gingen trouwen en kinderen kregen", grapt hij.

Amee ten Hoor (16) kijkt met een goed gevoel terug op het examen. "Ik heb het hele jaar goed opgelet in de les en goed geleerd. Ik denk dat ik daardoor wel een voorsprong had." Ook Bas Takken (18) had zich goed voorbereid. "Gelukkig kwam er weinig tot geen ecologie in, want daar ben ik niet zo goed in." Simon vond de teksten duidelijk. "De meeste antwoorden kon je terugvinden in de tekst, dus ik liep zo door zulke vragen heen."

Bananenplantage

De vraag over de bananenplantage is Bas het meest bijgebleven. "Het ging erover dat bananen niet groeien vanuit planten, maar eigenlijk klonen van elkaar zijn. Daar heb ik nooit bij stilgestaan", beweert hij. Amee vond die vraag een beetje vaag. "Ik begreep niet zo goed wat de bedoeling was."

Bacteriën, schimmels en erfelijkheid kwamen veel in het examen voor en dat leverde bij onze correspondenten de nodige verwarring op. "Ik moest zoveel andere onderwerpen leren, maar die kwamen er helemaal niet in", vertelt Amee. "Vorig jaar kwam er veel meer over voeding in voor, daardoor moest ik meer uit mezelf halen", beaamt Simon.

Goed gevoel

Bas had wat moeite met het tekenen van de voedselketen. "Ik had het nog nooit gedaan, dus ik stond wel even stil bij wat ik moest doen." Amee kende op haar beurt ook een aantal momenten waarop het werken wat minder soepel ging. "Naast onze zaal werd er buiten gymles gegeven en de docent schreeuwde de hele tijd. Ook gooide iemand een flesje water om en er gingen het laatste halfuur opeens heel veel mensen weg, terwijl ik nog tien vragen moest invullen."

Ondanks de obstakels heeft iedereen er wel een goed gevoel over. "Ik vond het geen lange toets en ik was binnen twee uur klaar", zegt Amee. "Ik ben blij dat het erop zit, nu ga ik lekker vakantie vieren", juicht Simon.

Tevreden

Docent Eus van Hove van het Vavo Lyceum Amersfoort vond het examen niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk. "De onderwerpen waren erg gevarieerd, maar ook herkenbaar voor mijn leerlingen, want ik heb alles in de les besproken." De leerlingen die Van Hove heeft gesproken vonden het ook meevallen. "Voorgaande jaren was er veel kritiek over de lengte, maar dit jaar was het prima te doen. Iedereen was binnen de tijd klaar."

"Er zijn in totaal 430 klachten binnengestroomd", meldt klachten-coördinator Lizelot van den Berg. "Ze gaan vooral over vraag 40, daar moest de leerling de ph-waarde van de dikke darm berekenen." De stemmers op de poll in het liveblog zijn gematigd positief. Bij 43 procent van de stemmers 'ging het wel'. 21 procent is iets optimistischer, bij hen ging het 'redelijk goed.'

