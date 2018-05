Veel 'protestantisme' in vwo-examen kunst

Voor de meesten is dit het laatste examen. Janneke Oldengarm (18): "Ik kan met een goed gevoel de vakantie in gaan."

Ook Aagje Wiersma (17) vond het een redelijk examen. "Ik had me niet echt goed voorbereid, daardoor ging het niet zo goed bij het dans onderdeel, maar de rest ging wel goed." Tosca Sommerdijk (18) had het anders verwacht. "Het was totaal anders dan de examens van voorgaande jaren. Ik wist meestal het antwoord wel, maar ik wist niet hoe ik het moet opschrijven."

Vooral protestantisme

Het eerste wat opgemerkt wordt, is dat er vooral veel 'protestantisme' in voorkwam. "Ik vond het jammer dat er weinig vragen over 'massacultuur' in het examen zaten, dat is toch wat meer moderner", vindt Janneke. Zelfs docent Mark van Berlo van het Segbroek college Den Haag vond dat dit onderwerp te veel aan bod kwam. "De leerlingen hadden dit jaar pech dat er zoveel protestantisme in zat. Hierdoor was het een saai examen."

Ook de laatste vraag is blijven hangen. Die ging over een uitspraak waarom films 'als een steen in een schoen' zijn. "Het was een rare vraagstelling, daar ga ik ook over klagen", aldus Janneke. Tosca had er niet zoveel moeite mee. "Het koste wel tijd om het goed te verwoorden, maar doordat ik veel in die wereld bezig ben had ik geen moeite met beantwoorden." Het opstarten ging bij Tosca wat langzamer. “Ik had het verkeerde wachtwoord ingetypt, daardoor begon ik wat later, maar het is uiteindelijk goed gekomen."

Jurassic Park en King Kong

Docent van Berlo werd blij van de filmpjes die in het examen voorkwamen. "Jurassic Park en King Kong vind ik leuke films, van die vragen kon ik wel genieten. Ik hoop alleen niet dat het te veel afleidde, dat de leerlingen geen concentratie meer hadden om de vragen te beantwoorden." Van Berlo is zeer tevreden over het examen. "Elk jaar wordt het beter, doordat er herkenbare onderwerpen gebruikt worden. Ik merkte ook dat er vragen hergebruikt waren uit oude examens. Als je die geoefend had, werkte dat in je voordeel."

Bij het LAKS komen maar weinig klachten binnen over het vwo-examen kunst. Tot op heden zijn er zo'n twintig opmerkingen geteld. Ook de stemmers op de poll in het liveblog zijn tevreden. Bij 19 procent ging het 'heel goed' en bij 20 procent 'redelijk goed'.

