Havisten sluiten week af met gebalanceerd examen scheikunde

Het is warm in de gymzalen, de zomervakantie klopt op de deur. Toch mogen nog niet alle examenkandidaten die deur open doen. Vrijdagmiddag stond het examen scheikunde op de planning voor 26.073 havisten. Gelukkig viel de toets alleszins mee. Lara van Schaik (16), die normaal gesproken belabberd presteert bij dit vak, denkt de toets zelfs 'heel goed' gemaakt te hebben.

Jubelend analyseert Lara haar examen. "Ik heb maanden bijles gehad en ik keek ook enorm op tegen vandaag. Maar zodra ik het opgavenboekje opende en inkeek, werd ik rustig. Ik zag wat er gevraagd werd en dacht: wow, ik kan dit!"

Breed examen

Ook Floor Verhegge (16) kan terugkijken op een geslaagde zit, ondanks het feit dat ze net als Lara geen scheikundetalent is. "Ik had echt veel geoefend, maar ik vond de oefenexamens veel moeilijker. En dit was volgens mij het enige examen waarbij ik op tijd klaar was."

Docent Peter Faber van het Stad en Esch College spreekt van een heel breed examen. "Het was zo breed. Zuur-base, nieuwe chemie, blokschema, redoxchemie, polymeerchemie, alle onderdelen zaten er wel in. En op een manier die absoluut niet gezocht was. Rechttoe rechtaan."

Floor kan zich daar wel in vinden, al vond ze één vraag in het bijzonder wat minder duidelijk. "Vraag 34, de laatste opdracht, daar was ik lang mee bezig. Daar werd gezegd dat een stof op verschillende manieren gebouwd kan worden. Hierbij moest je een verschil in stofeigenschap en een verschil op microniveau geven, maar ik had geen idee wat ze precies wilden horen." Ook Tess Smetsers (17) had moeite met dit vraagstuk: "Daar moest ik gokken, ik kan me niet herinneren dat ik dat geleerd heb."

Melkzuurdrempel

Vakgenoot van Faber, Jenny Hoefnagels van het Sint Ursula in Horn, kan zich deels vinden in de analyse van haar collega. "Ik vond het ten opzichte van vorig jaar een evenwichtig examen. Qua lengte en qua niveau. Maar er zaten makkelijke en moeilijke vragen bij hoor. Vraag 6 was bijvoorbeeld wel een moeilijke denk ik. Daar moest een melkzuurdrempel berekend worden. Hierbij moest je de grafiek gebruiken en daarnaast goed lezen. Dat is misschien een tikkeltje onbekend en daardoor wat lastiger."

Tess, die van tevoren angstig was voor het examen, meent dat ze zich goed staande heeft kunnen houden tijdens dit examen. "Ik kwam met een beter gevoel uit dit examen, dan uit het examen wiskunde A van gisteren. Bijzonder, want ik zag juist meer op tegen scheikunde. Al met al was het examen prima, alle onderwerpen die ik verwachtte kwamen er in. Polymeren, redox-reacties, zuur-base. En het examen leek ook op de examens van voorgaande jaren, dat is ook wel een keer fijn."

Voetbalstadion bouwen

Opvallend volgens Lara en Floor waren de relatief korte verhaaltjes rondom een aantal examenvragen. Lara: "Bijvoorbeeld die tekst over materiaal voor een voetbalstadion, een heerlijk korte inleiding. Bij zo’n lange lap tekst, denk ik al gauw: laat maar zitten."

Docent Hoefnagels kan zich echter niet vinden in hetgeen hier gesteld wordt. "Net als voorgaande jaren werd ook de leesvaardigheid van de kandidaten getest. Bij bepaalde vragen moesten de kandidaten echt geconcentreerd de tekst doornemen. Bij vraag 19 bijvoorbeeld. Dat is een hele grote opsomming van allerlei onderdelen van een procedure, dan moet je goed blijven kijken naar de hoeveelheden."

Ook Faber wil niet spreken van weinig context. "Voor havo was het soms al lang genoeg. Maar ik herken het wel, dat je bij lange teksten dingen over het hoofd ziet. Daarom heb ik mijn leerlingen aangeleerd om eerst de vraag en dan pas de tekst te lezen. Hier werkte het heel goed, omdat je lang niet altijd het verhaaltje nodig had om de vraag te beantwoorden." Toch is Faber op een puntje van kritiek te betrappen: "Als je dan toch negatief moet zijn over een positief examen: microniveau kwam er drie keer in voor, dat vond ik wel te veel."

Vraag 19

Het LAKS heeft tot op heden weinig klachten ontvangen over dit examen. Lizelot van den Berg, klachtelijncoördinator van het LAKS, laat weten dat het op de site en via de telefoonlijn rustig is. "Er zijn wel een aantal klachten over vraag 19, maar die vraag is niet fout of iets dergelijks."

Ook de stemmers op de poll in het liveblog zijn vrij positief. Bij 17 procent ging het 'heel goed' en bij 20 procent 'redelijk goed'.

Het laatste woord is natuurlijk voor een scholier, Lara gaat een fijn weekend tegemoet. "Ik moet nog één examen, maar dit voelt echt heel lekker. Ik kwam overal wel uit. Maar alsnog ben ik met een 6 wel tevreden."

