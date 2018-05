Twijfels na vwo-examen m&o

Onze correspondenten zijn verdeeld: bij de ene ging het best wel goed, maar bij de ander ging het rampzalig slecht. Jasper den Boon (18) behoort tot die laatste groep. "Het ging echt niet goed."

"Ik ben niet heel goed in m&o, maar ik had me ook niet goed voorbereid", bekent Jasper. "Ik had niet verwacht dat er zoveel berekend moest worden. Daar ben ik echt niet blij mee." Huug Roosjen (18) weet niet wat hij van zijn resultaat moet verwachten. "Ik had ontzettend goed geleerd, maar er kwamen onderwerpen in voor, zoals 'netto contante waarde', die ik nog nooit gezien had."

Ingewikkeld

Huug had ook moeite met de vraagstelling. "De vragen werden heel ingewikkeld gesteld. Als lezer kon ik het op verschillende manieren interpreteren." Jasper raakte ook in de war van de vragen: "Er werden daarnaast ook heel veel gegevens vermeld bij de vragen, daardoor raakte ik verward". Sterre merkte op dat er een instinker in zat. "De laatste vraag bevatte een balans met twee jaren. Meestal is het eerste jaar links en het tweede jaar rechts, maar nu was dat omgekeerd. Dat was best wel gemeen."

Medekandidaten van onze correspondenten kwamen ook afwisselend de zaal uit. "Velen kwamen opgelucht de zaal uit. Iemand maakte een opmerking of dit geen havo-examen was", vertelt Huug. Bij Sterre was het wat meer verdeeld: "Bij de een ging het rampzalig, maar bij de andere weer goed."

Twijfelachtig

Ondanks dat het bij Sterre goed ging, weet ze niet of het resultaat dat daadwerkelijk laat zien. "Ik had genoeg tijd en de lengte was prima. De vraag over Tony Chocolonely was wel een leuke context. Maar of we dit ook terugzien in mijn eindresultaat, moet ik nog maar even afwachten. Ik denk wel dat ik een voldoende heb." Huug en Jasper zijn onzeker. "Ik twijfel heel erg, maar ik hoop op een voldoende", aldus Jasper.

"Het weekend is in zicht, dus mensen hebben dan geen zin meer om te klagen. Er zijn in totaal 270 klachten binnengekomen, met name over vraag 26", meldt klachten-coördinator Lizelot van den Berg.

Afgaande op de stemmen op de poll in het liveblog van NU.nl, vonden veel scholieren het examen lastig. Bijna 500 scholieren brachten een stem uit. Bij 20 procent ging het 'heel slecht' en bij nog eens 22 procent ging het 'niet zo goed.'

