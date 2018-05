Havo-examen maatschappijwetenschappen mooie afsluiter

"Er werd veel gevraagd over criminaliteitstheorie en dat werkte in mijn voordeel", zegt Dagmar van den Herik (18). "Ik heb examens vanaf 2013 teruggekeken, dat hielp goed."

Toch heeft Dagmar de volle tijd uitgezeten. "Best veel mensen zaten tot het einde, ik was één van die strijders", lacht ze. Een aantal vragen zorgde voor twijfels. "De etiketteringstheorie was wat minder mijn ding. Ook het stuk over D66 en de donorregistratie, vond ik wat vaag. Hierbij heb ik als antwoord 'de socialiserende functie' opgeschreven, maar dat weet ik niet zeker."

Verder heeft Dagmar een goed gevoel over het examen. "Dit was zo’n examen waar je nog wat van kon maken. Als je iets niet begreep, kon je het meeste nog wel uit de tekst opmaken en alsnog de vraag enigszins beantwoorden."

Rijtjes stampen

Ook bij Renée Haasjes (16) ging het lekker. "Ik was een halfuur voor de eindtijd klaar en heb alle vragen kunnen invullen." Terwijl ze het vanochtend toch echt anders voor ogen had. "De voorbereiding was matig. Gisterenavond heb ik alle theorieën nog een keer doorgenomen en een paar rijtjes gestampt. Ik dacht: dan ken ik in ieder geval de basis. Ik was dus niet op tijd begonnen en mijn lange samenvatting heb ik uiteindelijk niet echt geleerd." Die gestampte rijtjes kwamen uiteindelijk erg goed van pas, laat ze weten.

Eén van de vragen die wat stroever verliep, was de vraag over de rechtstaatsgedachte. "Dat begrip kende ik dus niet. Maar er waren meerdere vragen die je daaraan kon koppelen, dus ik kon wel iets opschrijven." Net als haar vriendinnen, verliet Renée eerder de zaal. "Ik denk wel dat ik een zes haal. Maar ook met een vier hiervoor, ben ik geslaagd. Ik vond dit examen hoe dan ook makkelijker dan de proefwerken."

Volgens Joost Gaasbeek (17) zat het examen tussen moeilijk en makkelijk in. "Ik vond zelf dat er veel criminaliteit en politiek in dit examen voorkwamen. Ook de functies van massamedia kwamen langs, dat ging allemaal wel. Al was ik op de politieke besluitvorming minder goed voorbereid." De examenkandidaat is dus wel tevreden. "Ik verwacht niet dat er veel mensen zullen klagen."

Losse begrippen

De eerste indruk van Volkan Tasdan, docent maatschappijleer en maatschappijwetenschappen op 't Rijks in Bergen op Zoom, sluit hier goed op aan: "Er kwam veel reproductie op dit examen voor. Je zou verwachten dat de havisten zich meer in de stof moesten verdiepen, maar de focus lag daar verrassend genoeg niet op."

Hij vervolgt: "De kids geef ik de begrippen normaal gesproken als handvaten mee, om zo examenvragen te kunnen beantwoorden. Maar nu kwamen er vooral losse begrippen voor." Daarnaast vindt hij het examen aan de lange kant: lange vragen en lange bronnen. "De examens van maatschappijwetenschappen zijn altijd wel lang, maar dit keer was het allemaal wel frappant", aldus Tasdan.

Zoals Joost voorspelde is het niet erg druk bij de klachtenlijn. Het LAKS meldt slechts 56 klachten te hebben ontvangen, waarvan geen enkele over een specifieke vraag. De bijna 200 scholieren die de poll in het liveblog invulden, waren ook niet ontevreden met het examen. Bij 20 procent ging het 'heel goed' en bij 21 procent 'redelijk goed'.

