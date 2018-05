'Fast car' van Tracy Chapman in vwo-examen muziek

Ook voor Rowèl Hesselink (18) was dit haar laatste optreden. "Het voelt heerlijk om klaar te zijn, al weet ik niet helemaal hoe ik het net gedaan heb. Bij veel vragen moest ik veel uitleggen, waardoor je gaat twijfelen of je uitleg wel compleet is."

Noes Petiet (17) twijfelt ook, nog meer dan Rowèl. "Ik weet het niet zo goed. Of het is heel goed gegaan, of het is juist de verkeerde kant op gevallen." Het is dan ook best lastig om je voor te bereiden op het examen muziek vertelt Noes ons. "Omdat dit examen digitaal is, zijn er maar twee examens die je kan oefenen. Voor de rest kan je eigenlijk alleen maar begrippen leren en de kenmerken van een bepaalde tijd stampen. De rest moet je maar afwachten."

'Fast car'

Dat uitleggen, waar Rowèl in de inleiding op doelde, ging vooral over verschillende periodes en wat de kenmerken hiervan waren. "Het ging dan bijvoorbeeld over barok, dat soort stijlen." De moderne tijd werd echter maar mondjesmaat aangehaald: "Het laatste liedje was Fast car, dat is wel een bekend nummer tegenwoordig, omdat het opnieuw is uitgebracht. Maar verder waren er geen liedjes uit deze tijd."

Fast car, van de Amerikaanse singer-songwriter Tracy Chapman, viel ook bij Noes enorm in de smaak. "Dit is echt een van mijn lievelingsnummers. Dus ik was heel blij dat dit nummer er in zat. Ik heb dan ook extra snel door het midden heen gewerkt om de vragen over dit nummer te kunnen maken. De originele versie van het nummer moest in het examen worden vergeleken met twee covers. Een dance versie en een versie met een cello lieten het contrast tussen de verschillende stijlen goed zien."

Primeur

In het examen van vandaag stond ook een primeur, het was namelijk voor het eerst dat er in een vwo-examen muziek een vraag gesteld werd aan de hand van een tijdcode die tijdens het fragment meeloopt. Rowèl over die vraag: "Vraag 26 was wel echt lastig en heel raar. Het beeld werd zwart en je zag een tijdsbalk lopen. Je hoorde plots een fragment en moest aangeven in welke seconden het nummer up-tempo was en in welke seconden niet. Daar moest je ook voor argumenten voor geven. Ik vraag me af hoe ze dat gaan nakijken."

Examencollega Anne Pluijmers (18) vond de vraag niet zo bijzonder. Zij had namelijk geen examens geoefend en wist derhalve niet dat deze manier van vragen nieuw was.

Toch vond Anne de vraagstelling in het examen niet altijd even duidelijk. "Het kwam vaker voor dat ik niet zeker wist wat er gevraagd werd. Dan stond er 'Twee maten worden herhaald, omcirkel de maat die herhaald wordt', maar ze worden toch allebei herhaald?"

Gefluit in de zaal

Ook de vraag waarbij je overeenkomsten en verschillen tussen impressionisme en expressionisme moest noemen, vonden meerdere vwo’ers nogal taai. Rowèl: "Er was geen tijd om rustig aan te doen, je moest echt hard doorwerken. Daardoor ging die vraag niet zo lekker." Wel kon de examenkandidate lachen tegen het einde van het examen: "Grappig om te horen dat toen ik mijn koptelefoon afzette, ik iedereen mee hoorde fluiten met de fragmenten."

De docent van Noes vond het examen aan de lange kant en stelde zelfs dat sommige vragen echt van het niveau conservatorium waren. Ondanks de lengte van het examen en wat pittige vragen hoopt Noes cum laude te slagen. "Ik hoop op een zeven, maar ik ga voor een acht. Dan slaag ik cum laude."

Bij het LAKS zijn nog weinig klachten binnen over dit examen. Op de poll in het liveblog stemden zo'n 80 kandidaten. De helft vond dat het examen 'wel ging'. 21 procent was enthousiaster, bij hen ging het 'heel goed'.

