Lastige meerkeuzevragen bij vmbo-examen Fries

Anneke Heida (16): "Ik had mij goed voorbereid door proefexamens te maken, dus ik ging met een ontspannen gevoel naar binnen."

De onderwerpen van de teksten zijn na het examen meteen weggevaagd, maar de laatste tekst is iedereen bijgebleven. "De tekst ging over de schrijfster Hanneke de Jong. Het was een leuke tekst en makkelijk te lezen", vertelt Marit Mulder (17).

Meerkeuze

Dian Snoek (17) had ook de proefexamens gemaakt en merkte op dat het wat gemakkelijker was. Ze liep wel tegen de multiple-choice vragen aan. "De open vragen waren prima te doen, maar bij de meerkeuze vragen leken meerdere antwoorden goed te zijn." Zowel Marit als Anneke sluiten zich hierbij aan.

Marit had wel last van docenten. "Ze liepen de hele tijd heen en weer dat was wel vervelend." Ook Anneke werd verstoord. "Er reed een trekker voorbij, maar toen de ramen dicht werden gedaan, kon ik me weer concentreren."

LAKS en docent

De reactie van de docent wordt vanmiddag toegevoegd. "We hebben tot op heden nog geen enkele klacht over het examen Fries ontvangen”, geeft klachten-coördinator Lizelot van den Berg door.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.