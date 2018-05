Vmbo-examen NaSk 1 goed ontvangen

Zo ook voor Sanne Quartel (15). Zij gaat in ieder geval met een fantastisch gevoel op vakantie: "Het ging echt super, een hele makkelijke toets. Ik was een half uur voor tijd klaar en kon in alle rust mijn binas er ter controle bij pakken."

Ze probeert terug te denken aan hoe het examen er ook alweer uit zag: "Ik heb pas net zomervakantie, maar volgens heb ik alle kennis al verwijderd." Toch herinnert ze zich een aantal opgaven: "In het begin waren het vooral leervragen, pas bij vraag 4 moest ik rekenen. Er zat wel een hele pittige vraag bij, die ging over propaangas. Ik moest een aantal liter uitrekenen, maar kwam op het raarste getal ooit uit."

Carbon fiber

Dagmar Zumbrink (16) heeft net als Sanne haar periode op de middelbare school afgesloten. "Ik ben het nu aan het nakijken, maar volgens mij kan ik met een goed gevoel vakantie gaan houden."

Toch was het ook voor Dagmar niet altijd even makkelijk. "De eerste vraag ging over carbon fiber, daar moest je een eigenschap van noemen. Dat kwam als een complete verrassing, want dat kende ik helemaal niet." Afgezien daarvan was het examen weinig verrassend en zelfs 'saai' volgens de eindexamenkandidate.

Net als haar klasgenoten was Sanne op tijd klaar. Dit terwijl haar voorbereiding niet op en top was. Lachend: "Ik ben gisteravond tijdens het eten begonnen. Maar ik heb op school wel examentraining voor dit vak gehad hoor. Om dan nog speciaal te gaan leren leek me niet nodig."

Meer of minder theorie?

Onze derde correspondent, de 16-jarige Merle Zwetsloot is minder enthousiast. Ze denkt dat ze het examen wel gehaald heeft, maar vond het zeker niet makkelijk. "Er kwam veel meer theorie in dan verwacht. Maar ik heb dan ook geen volledige examens geoefend, dus daar kan het ook aan liggen." In tegenstelling tot Merle is docent Vivian Verstappen van het Sint Ursula in Horn van mening dat er juist veel rekenvragen in dit examen zaten. "Maar wel standaard rekenwerk."

Toch sluit Verstappen zich in grote lijnen aan bij de correspondenten: "Leerlingen mogen heel blij zijn met dit examen. Dit was heel goed te doen, zeker als je veel geoefend had met oude examens. Dan was het vele leeswerk ook niet als een verrassing gekomen."

Succeswens

Sanne eindigt met een positief geluid: "Ik ga hier zeker niet voor klagen. Dit was mijn laatste examen en ik heb nog geen een keer geklaagd. Hij was gewoon makkelijk. Ik voel nu een soort van overwinning. Ik ben zo blij dat ik eindelijk aan mijn vervolgopleiding kan beginnen. Voor de mensen die nog examens moeten maken: zet hem op!"

De stemmers op de poll in het liveblog zijn ook positief. Bij 27 procent ging het examen 'heel goed'. 39% is iets minder enthousiast en zegt 'het ging wel'.

