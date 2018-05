Vraag 15 en 16 negatieve uitschieters op 'prettig' havo-examen wiskunde B

Het examen lijkt door de kandidaten als acceptabel te worden gezien. Bij Josephine Zapletal (18) ging het zelfs ontzettend goed: "Terwijl ik dacht ik hem zou verprutsen!"

Ook bij de 16-jarige Tim Nieland overheerst een positief gevoel, al is hij voorzichtig bij het uitspreken daarvan: "Ik zal niet zeggen dat het goed ging, door karma en dergelijke, maar ik wist bijna overal wat ik moest doen."

Voor de enthousiaste Josephine geldt niet helemaal hetzelfde: "Heb twee vragen niet kunnen invullen, uit mijn hoofd 15 en 16. Dat ging over hoeken en graden, maar dat ging helemaal aan mij voorbij.” Tim beaamt: "Ja, 16 was lastig omdat je daar niet goed kon zien welke hoek je moest berekenen."

Compleet

Docent Michiel Peereboom van het Montessori Lyceum Rotterdam heeft de toets zelf gemaakt en spreekt van een compleet examen. "Ik miste alleen de exponentiële functies, maar ben verder wel tevreden." Wel heeft Peereboom een aantal pijnpunten gespot: "Er stond een paar keer in dat je bij een opgave moest 'bewijzen'. Dan gaan leerlingen vaak twijfelen of je nou wel of niet de GR mag gebruiken. Dat mag dus niet; je moet het dan exact (algebraïsch) berekenen."

Verder vond hij opgave 6, 7 en 11 pittig: "Bij opgave 7 moest je het looptempo van hardlopers aflezen uit een grafiek, waar dan ook nog heel veel andere gegevens in stonden. Beetje flauw. En vraag 11 over de vuurtoren en de horizon was lastig. Daar werd veel context gegeven. Ik kan me voorstellen dat leerlingen dan niet weten wat ze nou precies van je willen."

Dramatisch

"Ik was altijd heel goed in wiskunde, maar dit jaar was één groot drama. Ik stond er daarom niet positief in", legt Josephine uit. Dat ze dit keer zelfs een half uur voor tijd klaar was, kwam dus ook als een verrassing. "Ik had wel kunnen blijven zitten om de laatste vragen nog eens door te kijken, maar ik had gewoon geen zin om het laatste kwartier te blijven te zitten. Ik dacht gewoon: hoppa, inleveren!"

Maar niet iedereen was zo positief na 16:30 uur. Elena Jannink (17) beleefde een heus drama: "Ik heb maar twaalf vragen echt gemaakt en twee opdrachten heb ik helemaal overgeslagen. Wiskunde is gewoon niet mijn vak, ik heb maar wat ingevuld." Toch lag het bij Elena niet aan de voorbereiding: "Ik heb examentraining gevolgd en mijn docent zei steeds 'zoek naar het onderwerp en bedenk wat je nodig hebt'. Maar ik kon het gewoon steeds niet vinden. Ik heb geen idee wat ik heb gedaan."

Hoogwerker

Elena verduidelijkt: "Bijvoorbeeld bij vraag 15 over die hoogwerker. Ik ging van alles proberen, eerst cosinus, werkte niet. Daarna sinus, dat was 'm ook niet. En met Pythagoras kon ik ook niks. En ook bij die vraag over de vuurtoren, vraag 11. Daar moest je de afstand tot de horizon berekenen of zo. Toen had ik echt zoiets van 'ehm, juist. Geen idee welk onderwerp dit is'."

Tim hervat het positieve geluid weer: "Vooral de driepuntenopgaven waren echt makkelijk. Die lagen absoluut in mijn straatje. En het onderwerp goniometrie was heel erg aanwezig; daar scoor ik altijd wel voldoendes op. Een compliment voor de examenmakers. En ik kan het weten, want heb heel veel oefenexamens gemaakt."

Hoop doet leven

Docent Peereboom kan met een goed gevoel beginnen aan het nakijken. Hij beoordeelde het examen zelf als compleet en op niveau, en ook zijn leerlingen zijn niet ontevreden: "In mijn twee groepsapps waren de reacties best wel positief."

"Ik heb mijn hoop er maar op gevestigd dat het mee kan vallen", toont Elena zich strijdbaar. Mede omdat ze weet dat ze wel degelijk een voldoende kan scoren voor dit vak. "Tijdens bijles hebben we ook een toets gemaakt met oude examenvragen. Daar had ik ook het idee dat ik niks wist, maar had ik toch een 6.3."

De bijna 700 stemmers op de poll in het liveblog zijn best positief. Bij 20 procent ging het 'heel goed', bij 37 procent 'ging het wel'.

