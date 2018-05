Veel beredeneren bij havo-examen wiskunde A

Tim vond alle vragen vrij lastig, behalve de laatste. "Die laatste vraag leek net op een strikvraag. Gelukkig zag ik de juiste manier gelijk en kon ik het als een soort invuloefening beantwoorden."

Terwijl Tim de laatste vraag te doen vond, was Renée Haasjes (16) daar juist lang mee bezig. "Ik heb wel drie keer opnieuw moeten beginnen met die vraag. Je kon er ook 8 punten mee halen, dus er zat wel druk op, maar volgens mij heb ik het op het laatste moment uitgevogeld.”

Laatste vraag

Tess Smetsers (17) kwam er ook bijna niet uit, bij de laatste vraag. "Die vraag ging om veel punten en was ook echt moeilijk. Het ging over de ecologische voetafdruk. Er zat veel tekst bij, met heel veel gegevens. Ik wist daardoor niet waar ik moest beginnen. Uiteindelijk heb ik maar een paar berekeningen opgeschreven."

Docent Erik Schaafsma van het Rhedens in Rozendaal vond de laatste vraag niet helemaal eerlijk voor de scholieren. "De laatste opdracht was echt pittig, daar kwamen veel leerlingen niet uit. Je moest de oppervlakte, die de gemiddelde persoon nodig heeft om goed te leven, berekenen. In de opdracht stond alleen niet precies wat voor functies daarvoor opgesteld moesten worden. 8 punten van 67 punten kon je daar scoren, dat is wel een hoop."

Punten scoren

Het viel Renée op dat er weinig diepgaande vragen in zaten. "Het examen bevatte weinig algebra, geen diepzinnige inzichtvragen die uit het niets kwamen. Ik vond het een redelijk examen, fijn dat je steeds kon doorrekenen met de informatie die je al had gevonden bij de vorige vraag. Zo kon je makkelijk punten scoren."

Janine Doorn (18) viel het aantal punten bij de vragen ook op. "Van het niveau van de vragen had ik wel meer verwacht, maar er zaten veel vragen met veel punten in. Bij een vraag waar je dan goed in was, kon je punten halen die je bij een andere moeilijke vraag niet haalde."

Beschrijven en lezen

Bij Janine en Renée ging het dus redelijk. Tess vond het daarentegen een zware bevalling. "Nou, dat was best wel pittig. Ik ben geen wiskundig genie, maar wiskunde gaat me normaal gesproken toch best wel goed af. Alleen dit was echt moeilijk. Wat ik zo lastig vond, was dat je heel veel logisch moest nadenken en veel moest lezen."

Docent Erik Schaafsma vond het examen erg anders dan vorig jaar. "De nadruk lag op exponentiële functies, omschrijven van functies en beredeneren. Er zat wel wat statistiek in, maar niet veel. Denk dat de meeste havisten dit examen juist lastig vinden. De meer algemene dingen zoals het opstellen van functies kun je voorbereiden. Dit wat minder."

Tess hoorde ook al dat dit examen afwijkend was. "Er werd weinig gevraagd naar de theorie, of naar formules op het formuleblad. Onze docent zei ook dat het meer een toets leek die gemaakt was voor mensen met een goede algemene kennis, dan voor scholieren met goede theoretische wiskunde-kennis."

Tim is blij dat het examen afgelopen is. "Aan het begin van mijn examen zat er een hele grote spin bij mij op tafel, die heb ik maar er van af gegooid. Ben best bang voor spinnen, hopelijk heeft dat mijn antwoorden niet beïnvloed. Denk van niet hoor."

Klachten

Klachtencoördinator van het LAKS, Lizelot, vertelt dat een deel van de klachten vooral over de laatste vraag gingen. "In totaal zijn er 1848 klachten binnengekomen, maar de laatste klachten gaan vooral over vraag 21. Die was te lang, veel te ingewikkeld en te veel gevraagd van de leerlingen."

De stemmers op de poll zijn vrij verdeeld over het examen. 35 procent zegt dat het examen 'wel ging', daarnaast zijn er ongeveer evenveel mensen bij wie het 'heel slecht' ging of 'heel goed'.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.