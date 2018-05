Meer tekst dan rekenwerk bij vwo-examen natuurkunde

"Het ging vrij slecht", begint Noor Jansen (18). De examenkandidate legt uit: "Er zaten heel veel uitlegvragen in en weinig berekenvragen. Het begin ging beter dan de rest, maar ik ben niet zo goed in modelleren."

Haar voorbereiding verliep niet zoals gepland. "Ik heb al mijn tijd in biologie, wiskunde en scheikunde gestoken. Pas daarna ging ik echt voor natuurkunde leren." Met een beetje afraffelen, lukte het Noor om vijf minuten voor de eindtijd het examen in te leveren. Ze gaat sowieso klagen. "In de toets was formule gegeven. Daar stond megahertz bij, maar het was me niet duidelijk of dat al omgerekend was of dat ik het zelf moest omrekenen."

'Oude kennis, nieuwe context'

Volgens Danny Donker (18) valt dit examen het best te omschrijven als 'verschrikkelijk'. "Alle vervelende onderwerpen kwamen er in voor. Tunnelen, quantum, noem maar op. Het begin was makkelijk, maar dat veranderde snel. Het was gewoon oude kennis in een nieuwe context."

De vwo’er was dan wel een halfuur voor de eindtijd klaar, maar is naar eigen zeggen inmiddels 'zwaar depressief'. "Het was vooral het midden dat moeilijk was."

Hij gaat verder: "Het was niet onmogelijk, maar gewoon lastig. Ik heb me gewoon goed voorbereid en oude examens gemaakt, maar die waren wel goed te doen. Mijn vrienden vonden het ook moeilijk." Een klacht indienen bij het LAKS gaat hij echter niet doen. "Klagen is nutteloos, dus daar begin ik niet aan", aldus Danny.

Minder moeilijk dan verwacht

Examenkandidate Iris stond duidelijk aan de andere kant van het spectrum. "Het ging lekker", zegt ze enthousiast. "Ik ben echt heel blij, terwijl ik er eerst enorm tegenop zag. Ik wilde dit gewoon gehad hebben. Alle jaren 'struggelen' kwamen samen in deze toets." Vorige examens vond ze lastiger. "Bij deze toets dacht ik: yes, ik begrijp best veel."

"Op het einde kreeg je elektriciteit, waar ik wat moeite mee had. In de grafiek kon je zien in welke buurt de waarden moesten uitkomen. Maar ik kwam op heel rare getallen uit. Dat wordt 'm dus niet." De eerste negen vragen gingen goed bij haar. "Ik heb trouwens ontzettend veel geschreven. Ik dacht dat biologie veel was, maar ik heb hele opstellen geschreven tijdens dit examen."

Dit was een goede dag voor Iris. "Normaal gesproken ben ik niet goed in natuurkunde. Sommige mensen hebben natuurkundig inzicht, maar dat is bij mij niet aanwezig hoor."

Evenwichtig examen

Ade Hoekstra, natuurkundedocent aan Stad & Esch in Meppel, begrijpt waarom de meningen zo uiteenlopen. "Het was een afwisselend examen, ik vond 'm anders dan anders. Er zat veel tekst en theorie in. Als je het meer moet hebben van de standaard berekeningen, dan is het waarschijnlijk slechter gegaan."

Ook snapt hij heel goed waarom leerlingen quantum als lastig ervaren. "Quantum ligt buiten de gemakszone en is echt typisch voor de natuurkunde van nu. Theorieën veranderen, en dit examen is een goede mix van oud en nieuw", legt de docent uit.

Hoekstra concludeert: "Het was een evenwichtig examen, maar het moet je wel liggen. Je kunt het wel snappen, maar je moet óók begrijpen hoe je dat allemaal gaat verwoorden op papier. Het correctiemodel denkt daar vaak anders over dan de examenkandidaten."

Bij het LAKS verloopt het tot nu toe rustig, slechts 38 klachten zijn tot nu toe binnengekomen. Vraag 24 vormde de voornaamste reden om te klagen, laat de klachtencoördinator van het LAKS weten. De meer dan 1.300 stemmers op de poll zijn niet erg positief over het examen. Bij 26 procent ging het 'niet zo goed' en bij 19 procent zelfs 'heel slecht.'

