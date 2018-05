Gebrek aan tijd en ruimte bij vwo-examen aardrijkskunde

Ook Martijn Vos (18) vond het examen lastiger dan voorgaande jaren. "De vragen waren veel onduidelijker." Jasper den Boon (18) is het niet helemaal met hen eens. "Ik vond het examen wel te doen. Ik had best veel geleerd, maar weinig geoefend. Toch vond ik de vragen wel voorspelbaar."

Docent Edgar Maas van het Jacob Roelandslyceum in Boxtel sluit zich hierbij aan. "Een van de vragen ging over het ontstaan van een tsunami, een vrij standaard vraag dus. Als je eerdere examens hebt geoefend, weet je wat er dan van je verwacht wordt."

Niet te moeilijk

Annemone en Jasper zijn het er over eens dat het niveau van het examen niet te hoog lag en dat het examen een goede afspiegeling is van de stof. Annemone: "Soms heb je wel eens het gevoel dat er op je examen maar twee van de honderdtachtig onderwerpen terugkomen. Dat was nu gelukkig niet het geval."

Jasper: "Alle 'grote dingen' kwamen wel aan bod. Alleen platentektoniek vind ik altijd best lastig, dus dat had van mij eigenlijk niet gehoeven." Maas sluit zich hierbij aan. "Op het eerste gezicht zitten er geen gekke vragen of valkuilen in het examen. Met goed leren, kennis van de begrippen en veel oefenen was het examen prima te doen."

Te lang?

Jasper was - als enige van de correspondenten - wel te spreken over de lengte van het examen. "Dit was eigenlijk het eerste examen waarbij ik eerder klaar was. Dat kwam denk ik ook doordat er veel vragen waren waarbij je niets hoefde uit te leggen, maar gewoon iets moest aangeven."

Annemone en Martijn zijn het hier absoluut niet mee eens. Martijn: "Ik had het examen ternauwernood af, maar dat kwam alleen omdat ik echt in versnelling drie heb doorgewerkt." Ook Annemone voelde de tijdsdruk: "Bij veel vragen had ik de atlas en de bronnen nodig, dus dan ben je al veel tijd kwijt aan het bladeren."

Atlas

De atlas, in combinatie met het bronnenboekje en de opgaven, zorgt bij zo'n examen sowieso altijd voor extra ruimtegebrek. Annemone: "Organisatietechnisch was het een hele opgave." Bij Martijn had de school voor een fijne oplossing gezorgd. "Omdat we met zo weinig waren, mochten we een extra tafeltje aan het onze schuiven, zodat we meer ruimte hadden voor de atlas."

Een opgave die door veel leerlingen als lastig is ervaren, is opgave 1. Maas: "Normaal is de eerste opgave wat makkelijker, zodat de leerlingen er lekker kunnen inkomen. Dat was nu absoluut niet het geval."

Ook Annemone vond opgave 1 lastig. "In de bron stonden immigratieschema's, maar er waren zoveel pijltjes en kleurtjes, dat ik niet meer wist wie nou waarheen immigreerde." Ook Maas is opgevallen dat bron 1 niet erg duidelijk was. "Al moet ik Cito wel complimenten geven over het feit dat de bronnen dit jaar voor het eerst in kleur zijn afgedrukt; dit maakt ze veel overzichtelijker."

Tour de France

Een opgave waar enthousiaster op werd gereageerd, is die over de Tour de France. Jasper: "Ik ben echt een wielerliefhebber, dus ik vond deze opgave erg leuk." Ook Maas prijst de actualiteit van de opgave. "Het is leuk dat ze het feit dat de Tour de France weer bijna start, verwerken in het examen door een opgave over de geologie in de omgeving van de Tour-de-Franceroute toe te voegen."

Maas was verder wel te spreken over de opgave over bloeddiamanten. "Ik denk dat dat een erg interessante en uitdagende opgave is voor vwo 6." Martijn geeft aan geen enkele opgave leuk te hebben gevonden. "Ik heb überhaupt vrij weinig gelachen dit examen."

Klaagmoe

Ondanks de ontevredenheid over onoverzichtelijke bronnen en de lengte van het examen, geven de correspondenten aan geen van allen te gaan klagen. Martijn: "Klagen over een te lang of te moeilijk examen heeft toch geen zin. Begrippen als 'te lang' of 'te moeilijk' zijn sowieso subjectief, dus het zijn niet echt gegronde klachten."

Dat Annemone niet gaat klagen heeft een andere reden. "Ik ben daar iets te lui voor. Bovendien was het eigenlijk best een prima examen, afgezien van de lengte." Jasper sluit zich hierbij aan: "Ik vind klagen tijdverspilling, dus het is meer een principekwestie . Maar anders had ik ook niet geklaagd, want er zaten geen al te gekke dingen in."

