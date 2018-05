Vwo'ers kritisch op 'niet representatief' examen economie

Helaas heeft niet iedereen goede hoop. Joost Keijzer (19) spreekt zelfs van een 'rotexamen'. "Die eerste twee opgaven sloegen gewoon nergens op. Dat waren vragen die wij nooit hebben behandeld in de les, allemaal rare formules waar je heel lang de tijd voor nodig had om ze überhaupt te begrijpen. Ze vroegen dingen waarvan ik dacht: dit heeft niet in mijn boek gestaan."

Ontbrekende onderwerpen

Naast onderwerpen die Joost niet herkende, miste hij ook nog een hoop stof die hij wél had verwacht in de toets. "Ik heb afgelopen weekend examentraining genomen en dus alles nog eens geoefend. Maar de onderwerpen die je verwacht, die kwamen er eigenlijk niet in voor. Elasticiteit berekenen, daar hameren ze op. De Phillipscurve, nog zo iets. Allemaal niets van terug gezien."

Sterre kan zich in de kritiek van Joost vinden. "De Philipscurve kwam niet voor in het examen, terwijl we deze wel bij SE’s hebben behandeld. En dat gold ook voor verschillende soorten inflatie en het rekenen met wisselkoersen. Die dingen had ik ook verwacht inderdaad. Maar heel erg vind ik het niet hoor."

Ook Jasper den Boon (18) heeft weleens makkelijkere toetsen gemaakt. "Ik vind het lastig om in te schatten hoe ik het gedaan heb, omdat het zoveel redeneren was. Ik heb wel tien kantjes volgeschreven. Dan moest je uitleggen hoe rente de werkloosheid kan beïnvloeden of hoe bepaalde overheidsbestedingen daar aan bij kunnen dragen. Maar je hoort mij niet klagen hoor, ik vind rekenvragen juist lastiger."

Kale verhalen

"Ik heb heel lang met vraag 3 en 4 gestoeid, en 15 en 18. Die heb ik aan het einde weer gemaakt, toen kwam ik er volgens mij wel aardig uit. Export, uitvoersaldo, huurtoeslagen. Allemaal leuk hoor, maar vond het wel pittige stof", somt Jasper op.

Desgevraagd valt het hem ook op dat de verhaaltjes rondom de opgaven vrij bondig waren, iets wat Sterre meteen opviel. Sterre: "Het was lekker duidelijk. Geen poespas. In dit examen was het: 'een land heeft een groeiend overheidstekort', punt. Dat is fijn, omdat het verder totaal niet belangrijk is om welk land dat dan zou moeten gaan. Gewoon opsomming van feiten."

Tegen het einde van het examen kwam ook Joost bovendrijven: "De makkelijke vragen zaten achteraan. Zo werd mijn idee van: 'ik werk maar door en hoop op het beste' nog beloond ook. Ik heb daardoor helaas wel wat vragen over moeten slaan. Jammer natuurlijk, maar de laatste vragen over werkloosheid lagen echt beter in mijn straatje.”

Ringel-s

Toch kan deze opsteker het overheersende gevoel van Joost niet doen veranderen: "Ze zeggen altijd dat examens leuk beginnen en daarna moeilijker worden. Nou, echt niet hoor. Ik ga absoluut klagen over de eerste twee opgaven. Die stof is nooit uitgelegd of in de examenbundel genoemd."

En omdat het deze examenperiode trending is om te zoeken naar gevallen van kruisbestuiving in examens (Duits in Frans, Frans in Engels, wiskunde in Frans, etc.), laten we Jasper nog eens aan het woord: "Er stond ergens een ringel-s, daar moest je een bepaalde berekening mee uitvoeren. Prima hoor, maar ik dacht dat ik gisteren Duits had."

Even slikken

Docent Frank Bosma van het Griftland College in Soest vond het een pittig examen. "Met vwo zie je altijd dat er verrassingen in zitten; dat was nu niet anders. Met 32 vragen was het ook een vrij lang examen." Net als de correspondenten miste Bosma enkele onderwerpen: "Natuurlijk moeten er keuzes gemaakt worden bij het maken van een examen, maar ik had er echt niet op gerekend dat er geen speltheorie in voor zou komen. Verder miste ik ook het rekenen met wisselkoersen."

Hij noemt nog een aantal struikelblokken: "Opgave 2 was misschien even slikken, omdat het vrij nieuwe examenstof is en opgave 4 is iets waar leerlingen misschien snel de fout in zijn gegaan. Het probleem is dat er iets in de aanbodfunctie verandert en je daarom eigenlijk die aanbodfunctie moet herschrijven. Ook opgave 7 was een instinker. Daar lees je wellicht niet dat je bij het beantwoorden van de vraag gebruik moet maken van reële rente."

Leuke opgave

"Maar ik vind het ook netjes om opgave 5 even te noemen. Die vind ik echt leuk", toont Bosma zich van zijn redelijke kant. Hij legt uit: "Die is echt leuk omdat daar iets nieuws wordt gepresenteerd. Zo worden de vwo’ers uitgedaagd om verder te denken. En tegelijkertijd kunnen ze ook nog economische kennis toepassen."

Hoewel er op social media veel kritische geluiden de kop opsteken, valt het aantal klachten bij het LAKS alleszins mee. Lizelot van den Berg, klachtenlijncoördinator bij het LAKS, heeft een vermoeden: "Er zijn nu pas 500 klachten binnen, misschien omdat de leerlingen een tikkeltje klaagmoe zijn. Het is in ieder geval opvallend dat er deze week veel minder geklaagd wordt dan vorige week."

Op de poll in het liveblog wordt wel negatief gestemd. Van de circa 1800 stemmers, geeft 26 procent aan dat het 'heel slecht' ging en nog eens 26 procent kiest voor 'niet zo goed.'

