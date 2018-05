Weinig standaardopgaven bij havo-examen management & organisatie

Mats Lodarmasse (17): "Ik dacht dat het goed ging, totdat ik het nakeek. Tijdens het examen ging het wel heel goed. Ik had me goed voorbereid, oefenexamens gemaakt. Die vond ik uiteindelijk veel makkelijker dan dit examen", vult Mats aan. Hij had moeite met het rekenen. "Zodra je een doorrekenfout maakt, is meteen alles fout."

Bij Ilse Tukker (16) ging het juist heel goed, maar ze merkte wel iets raars op. "Er kwam helemaal geen winstverdeling en fifo en lifo in voor, terwijl dat iets typisch is voor m&o. Na mijn examen sprak ik mijn docent en hij vond het ook heel vreemd."

Docenten en collega's Abdel Talhaoui en Anneloes Leijenhorst van het ATC in Hilversum geven Ilse hierin gelijk. "Typische opdrachten over winstverdeling en voorraad zaten er dit jaar inderdaad niet in", zegt Talhaoui.

Logisch nadenken

Yvette Versluis (19) vond het meevallen. "Het was een kwestie van logisch nadenken.” Ik kon de gegevens zo uit de tekst halen. Het sprak allemaal wel voor zich. Vorig jaar had ik ook examens gedaan, maar deze was veel makkelijker.”

Yvette vond dat er wel weinig van de stof die ze geleerd had terugkwam op het examen. "Er werd weinig gevraagd over aandelen. Meestal raak ik in paniek, maar ik kon alles gewoon invullen."

Positief

De leerlingen van docent Abdel Talhaoui kwamen positief de zaal uit. "Iedereen die ik sprak, vond het goed te doen. Sommigen zeiden zelfs dat dit het enige examen was waar ze echt een goed gevoel over hadden. Ik hoop dat ze goed gaan scoren", aldus Talhaoui.

Toch is zijn collega Leijenhorst iets voorzichtiger. "Ik vond het examen niet super makkelijk toen ik het net snel even bekeek. Het is wel te doen, maar er zat nog best wat denkwerk in, in plaats van standaard lifo/fifo sommen zoals vorig jaar", legt ze uit. Bovendien moest er meer beredeneerd dan gerekend worden volgens beide docenten. "Daarvoor moest je de theorie goed geleerd hebben", aldus Leijenhorst.

Klachtenlijn-coördinator Lizelot van den Berg meldt dat er ongeveer 300 klachten zijn binnengestroomd. "De meeste gaan over vraag 13 en 15." Mats had moeite met vraag 13. "Het was een vervolgvraag, maar het was heel slecht geformuleerd. Dat vind ik wel oneerlijk."

De reacties op de poll in het liveblog zijn vooralsnog vrij positief. Er is 1.000 keer gestemd en bij 41 procent 'ging het wel'. 19 procent durft te stellen dat het zelfs 'redelijk goed' ging.

Vanaf maandag 14 mei vind je het laatste nieuws en opmerkelijke gebeurtenissen rond de eindexamens in het eindexamendossier van Scholieren.com op NU.nl. Het werk van de bloggers van Scholieren.com is ook te volgen via het kanaal onderaan de voorpagina van NU.nl en via ons liveblog. Wil je jouw examenervaring met ons delen? Reageer dan via NUjij onder dit bericht.